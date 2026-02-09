ES NOTICIA

Finaliza la alerta por fenómenos costeros en Canarias

RTVC / EFE
La alerta sobre fenómenos costeros que estaba activa en Canarias desde el pasado jueves ha quedado finalizada a las 10:00 horas de este lunes

Oleaje en Buenavista del Norte, Tenerife
Imagen de archivo de oleaje en Buenavista del Norte, Tenerife | Paweł Kosmala

La Dirección General de Emergencias ha dado por finalizada a partir de las 10:00 horas de este lunes la situación de alerta por fenómenos costeros decretada el pasado jueves.

El Gobierno indica que se da por terminada esta alerta tras haber terminado las condiciones meteorológicas que justificaron la situación de alerta por fenómenos costeros.

La mala mar afectaba especialmente a las costas más expuestas del norte y del oeste.

