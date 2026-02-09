Finaliza la alerta por fenómenos costeros en Canarias

La alerta sobre fenómenos costeros que estaba activa en Canarias desde el pasado jueves ha quedado finalizada a las 10:00 horas de este lunes
La mala mar afectaba especialmente a las costas más expuestas del norte y del oeste.