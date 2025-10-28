Fotografías ganadoras de “Mi rincón favorito de Arona”

El primer premio del concurso de fotografía “Mi rincón favorito de Arona” ha sido para Mercedes Menéndez de Pedro

En la imagen, la fotografía que logró el primer premio de “Mi rincón favorito de Arona”. Fotografía: Ayuntamiento de Arona

El certamen, que invitaba a los ciudadanos a subir imágenes a Instagram ha recibido más de 150 participaciones. La iniciativa se enmarca dentro del proyecto “Mi rincón favorito, que une a municipios de todo el país y que entregará premios nacionales.

El certamen “Mi rincón favorito de Arona” ha sido organizado por el Ayuntamiento de Arona. El primer premio ha recaído en esta edición en Mercedes Menéndez de Pedro.

En la imagen, la ganadora del primer premio Mercedes Menéndez de Pedro, junto al concejal de Turismo, Naím Yánez. Fotografía: Ayuntamiento de Arona

El segundo premio de este concurso de fotografía ha correspondido a Antonio Sebastián Galindo Rodríguez.

En la imagen, la fotografía que obtuvo el segundo premio

La convocatoria invitaba a la ciudadanía a compartir en Instagram sus imágenes favoritas del municipio, bajo el hashtag #mirinconfavoritodearona.

La iniciativa cumple su quinto aniversario

El concejal de Turismo, Naím Yánez, hizo entrega de los premios a los ganadores, y destacó la creatividad y la oportunidad de mostrar la belleza y diversidad del municipio a través de la mirada de los participantes.

El objetivo de la propuesta ha sido fomentar la creatividad de los participantes y, al mismo tiempo, contribuir a la promoción turística del municipio a través de la implicación ciudadana. Según el ayuntamiento, la elección de Instagram como plataforma responde tanto a su gran alcance social, especialmente entre los jóvenes, como a la capacidad de viralización de las creaciones compartidas.

La iniciativa, que en 2025 cumple su quinto aniversario, ha logrado consolidarse a nivel nacional. En sus tres primeras ediciones se organizaron más de 50 certámenes locales y se presentaron más de 7.000 imágenes a concurso.