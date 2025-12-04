En esta nueva publicación se incluyen 26 plazas de auxiliar de administrativo para el Ayuntamiento de Arona

Imagen archivo RTVC.

El Ayuntamiento de Arona, a través del área de Recursos Humanos, ha publicado hoy en el Boletín Oficial de la Provincia las bases de nuevas convocatorias de empleo público. Se trata de varios procesos que permitirán reforzar distintas áreas municipales y seguir dando pasos en la estabilización del personal.

Atención primaria

En esta nueva publicación se incluyen 26 plazas de auxiliar de administrativo, 4 de vigilantes de colegio, 1 de operario de mantenimiento y 1 de teleoperador. Todas ellas están orientadas a mejorar la atención diaria que presta el Consistorio y a cubrir necesidades que se han ido detectando en los últimos meses.

Estas convocatorias se suman a otras ya iniciadas recientemente, entre las que figuran 7 plazas de Técnico de Administración General, las 31 incorporaciones de policías locales, así como 4 plazas de arquitecto técnico. Conjunto de procesos que, en su totalidad, forman parte del trabajo que se está realizando para modernizar la administración mejorar la eficiencia y prestar un servicio más ágil al vecino.

Nuevas plazas en áreas esenciales

La alcaldesa de Arona, Fátima Lemes Reverón comenta que “Arona está creciendo y la administración debe crecer con ella. Con estas nuevas plazas reforzamos áreas esenciales y damos pasos importantes para ofrecer un mejor servicio a nuestros vecinos, que es, en definitiva, el objetivo principal que guía todas nuestras decisiones.”

Desde el área de Recursos Humanos se destaca que estas actuaciones permiten al Ayuntamiento seguir actualizando su oferta de empleo público, avanzar en la estabilización de puestos y adatarse al crecimiento y las demandas actuales del municipio.

Volumen de plazas

Por su parte, Rafael Martínez, concejal de Recursos Humanos, subraya que “La publicación de estas bases suponen el punto de inicio que esperaban muchos opositores. Tras la esta primera publicación en el BOP, el proceso continuará en el BOE y, una vez publicado, se abrirán veinte días para inscribirse. Sin ser un dato verificado, sí creemos que estamos ante una oferta de empleo muy significativa para el sur de Tenerife, tanto por el volumen de plazas como por el impacto que tendrá en los servicios municipales. Mi agradecimiento al equipo de Recursos Humanos por el esfuerzo constante que hay detrás de cada una de estas convocatorias, y mis mejores deseos para quienes participen en ellas.”