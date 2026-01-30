Fuerteventura destina más de 3 millones a la reactivación comercial

Este plan se aprobó en el pleno del Cabildo insular y dinamizará las zonas comerciales abiertas de la isla

El Pleno del Cabildo de Fuerteventura aprobó por unanimidad el Plan Estratégico de Subvenciones 2026-2028 para la reactivación del sector comercial, con más de tres millones de euros destinados a apoyar el comercio local y dinamizar las zonas comerciales abiertas de la isla.

Lola García, presidenta del Cabildo majorero, destacó que el plan da continuidad a las acciones de recuperación y transformación del comercio local, base de la economía insular y sustento de muchas familias.

Apoyar el pequeño negocio

La consejera de Comercio, Lolina Negrín, resaltó la importancia “de apoyar los pequeños negocios, comercios de proximidad y zonas comerciales abiertas, ya que contribuyen de manera decisiva al mantenimiento de la actividad económica en todos los municipios”.

Con este plan, añadió, “las ayudas se adaptan a la evolución del entorno económico, los desafíos que plantea el comercio digital y la necesidad de un posicionamiento diferenciado de las zonas comerciales abiertas”.

El Plan Estratégico de Subvenciones para la Reactivación del Sector Comercial contempla una inversión inicial prevista de más de 3 millones interanuales para el periodo 2026–2028, entre las diferentes líneas de ayuda que articula para apoyar el sector comercial majorero.

De esta manera, en 2026 se concederán 400.000 euros para la campaña ‘Yo Compro en Fuerteventura’, que se realiza conjuntamente con la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (FAUCA), así como 125.000 euros las asociaciones de comerciantes y 90.000 euros a los ayuntamientos para el desarrollo de acciones de dinamización comercial.

Además se concederán 50.000 euros entre las asociaciones para la digitalización del comercio.

Por otro lado, el Plan Estratégico incluye subvenciones de concurrencia competitiva para proyectos de dinamización de zonas comerciales abiertas con una inversión de 200.000 euros en 2026.