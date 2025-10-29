Los días 20 y 21 de noviembre se celebrará una nueva edición del foro internacional del agua y las energías renovables

El Palacio de Congresos y Formación de Fuerteventura acogerá la IX edición de Africagua Canarias

El Cabildo de Fuerteventura, la Cámara de Comercio de la isla y el Gobierno de Canarias han presentado hoy la IX edición de Africagua Canarias 2025. Los próximos días 20 y 21 de noviembre, el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura acogerá la celebración de este foro internacional del agua y las energías renovables.

La presidenta del Cabildo, Lola García, ha destacado que este foro es un evento que «ya está consolidado en nuestra isla». García resalta que Africagua «ha demostrado con creces su capacidad para conectar continentes, compartir conocimiento y generar oportunidades reales en torno al agua y las energías renovables”.

Debido a las características de Fuerteventura como isla árida, la presidenta del Cabildo apunta que «este foro tiene un significado especial». Lola García afirma que poder contar con representantes de países africanos, junto con delegaciones europeas y americanas, permite trabajar por un objetivo común como es «garantizar un futuro más sostenible para todos».

Un foro con vocación de cooperación internacional

El presidente de la Cámara de Comercio de Fuerteventura, Juan Jesús Rodríguez Marichal, destacó que «Africagua nace con una clara vocación de cooperación internacional». Rodríguez defiende que este espacio «generan sinergias entre el tejido empresarial canario y los países africanos que este año tienen una presencia aún más destacada».

Por su parte, el consejero insular de Política Territorial y Aguas, Manuel Miranda, celebra la continuidad de este evento y lo considera clave para «fortalecer la cooperación internacional y seguir avanzando en una mejor gestión del ciclo integral del agua«.

Un momento de la presentación de la IX edición del foro Africagua Canarias

Conferencias, mesas temáticas y encuentros B2B

La IX edición de Africagua Canarias contará en su programa con conferencias, mesas temáticas y encuentros B2B. También se desarrollará la Global Startup Competition, en la que participarán más de 50 startups que desarrollan soluciones innovadoras vinculadas al agua y la energía.

El foro internacional está estructurado en torno a seis ejes principales, como son el agua, las energías renovables, ingeniería e infraestructuras, I+D+i, gobernanza y financiación, y dimensión social. En este evento se reúne a representantes institucionales, expertos, empresas y organismos multilaterales.

Africagua Canarias 2025 está organizado por la Cámara de Comercio de Fuerteventura, el Cabildo de Fuerteventura y el Gobierno de Canarias, con la colaboración de ICEX, ITC, PROEXCA, Casa África, EEN Canarias, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y CajaSiete.