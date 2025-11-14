El único torneo de Pádel en silla de ruedas en Canarias reúne del 14 al 16 de noviembre a campeones mundiales y europeos en Costa Calma

Fuerteventura acoge la V edición de la Golden Cup de Pádel en Silla de Ruedas

El Club de Pádel Tennis Center de Costa Calma en Fuerteventura se prepara para acoger la quinta edición de la Golden Cup Santander Agentes de Pádel en Silla de Ruedas, el único torneo de esta modalidad deportiva que se celebra en las Islas Canarias. La competición, que se disputa del 14 al 16 de noviembre, reunirá a algunos de los mejores jugadores del circuito internacional. Incluyendo a los campeones del mundo españoles Óscar Agea y Marcos Cambronero.

El torneo, que cuenta con el patrocinio principal de Santander Agentes y el apoyo del Cabildo de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Pájara, es un referente en el deporte adaptado y la accesibilidad en Canarias. Consolidándose como una cita imprescindible en el calendario internacional de pádel en silla de ruedas.

Participación internacional de élite

La Golden Cup 2025 destaca por su carácter internacional, con la participación de 20 jugadores procedentes de España, Francia y Marruecos, distribuidos en dos cuadros de competición. Entre los nombres más destacados figuran:

Óscar Agea y Marcos Cambronero (España): Campeones del mundo y número 1 del ranking español

(España): Campeones del mundo y número 1 del ranking español Sébastien Hisser y Tony Boval (Francia): Pareja número 1 de Francia

(Francia): Pareja número 1 de Francia Dorian Navarro y Nicolás Vandelbergue (Francia): Número 2 de Francia. Los equipos franceses ocupan el tercer puesto en el ranking mundial

(Francia): Número 2 de Francia. Los equipos franceses ocupan el tercer puesto en el ranking mundial Mohamed Tarik y Mohamed Guerouane (Marruecos): Ambos en el top 10 de su país

(Marruecos): Ambos en el top 10 de su país Susana Rincón (España): Campeona de España y única mujer en este torneo internacional, ejemplo de superación en el deporte adaptado

Formato de competición y horarios

El torneo arranca el viernes 14 de noviembre a las 17:00 horas con el entrenamiento público. Las competiciones comienzan el sábado 15 a las 9:30 horas. Las semifinales de ambos cuadros se disputarán el sábado por la tarde. Las finales tendrán lugar el domingo 16 de noviembre a partir de las 10:00 horas, con la gran final del Cuadro A prevista para las 11:00 horas.

Un evento con impacto social

Más allá del aspecto deportivo, la Golden Cup Santander Agentes representa un compromiso firme con la accesibilidad y la visibilidad del deporte adaptado en las Islas Canarias. Fuerteventura se consolida así como un destino pionero en la promoción de la inclusión deportiva, ofreciendo instalaciones de primer nivel para deportistas con movilidad reducida.

El evento cuenta con la colaboración de numerosas empresas locales y cuenta con entrada libre para el público, invitando a residentes y turistas a disfrutar de un espectáculo deportivo de alto nivel.

Sobre el pádel en silla de ruedas

El pádel adaptado en silla de ruedas sigue las mismas reglas que el pádel convencional, con la particularidad de que la pelota puede botar dos veces antes de ser devuelta, siendo obligatorio que el primer bote sea dentro de los límites de la pista. Esta modalidad ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, consolidándose como uno de los deportes adaptados con mayor proyección internacional.