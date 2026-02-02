El Cabildo de Fuerteventura invita a reconocer el valor esencial de estos ecosistemas y su estrecha relación la tradición

Cada 2 de febrero se celebra el Día Mundial de los Humedales y este año, el Cabildo de Fuerteventura conmemora este día bajo el lema ‘Los humedales y los conocimientos tradicionales: celebremos el patrimonio cultural’.

Charcas / Cabildo de Fuerteventura

Las lluvias registrada en los últimos meses han tenido un efecto positivo sobre los humedales majoreros. Según la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, se han reactivando zonas que permanecían secas desde hacía años, favoreciendo la recarga natural del suelo y devolviendo la vida a charcas, saladares y lagunas temporales.

La importancia de preservar los humedales

El consejero de Medio Ambiente, Carlos Rodríguez, apunta que “conservar los humedales es preservar la vida, la identidad y el futuro de nuestras islas. En un contexto de cambio climático, integrar la sabiduría tradicional con la gestión actual se presenta como una herramienta clave para garantizar la sostenibilidad de estos espacios únicos”.

Saladar de Jandía

Carlos Rodríguez explica, además, que, en Fuerteventura, esta conmemoración adquiere un significado especial. La isla alberga el Saladar de Jandía, el único humedal del Archipiélago incluido en el Convenio Ramsar, un reconocimiento internacional que pone de relieve su importancia para la biodiversidad, la regulación del agua y la adaptación al cambio climático.

El Saladar de Jandía es un enclave clave para especies adaptadas a condiciones extremas y un testimonio del equilibrio histórico entre la naturaleza y los usos tradicionales del entorno.