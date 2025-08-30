El barco mide cinco metros de eslora y ha sido construido artesanalmente por el carpintero Santiago González

Imagen cedida Cabildo de Fuerteventura.

El Cabildo de Fuerteventura ha bautizado este sábado su primer barco-escuela de vela latina con el nombre ‘Isla de Fuerteventura’. Se trata de una embarcación con la que busca conservar y promover este deporte tradicional y que se utilizará con finalidades tanto formativas como competitivas.

Barco Vela latina

El barco mide cinco metros de eslora y ha sido construido artesanalmente por el carpintero Santiago González y diseñada estéticamente por el artista Silvestre Chacón. Según indicó en un comunicado la Institución insular, que explicó que se trata de un proyecto pionero que ella misma financia a través de un convenio con la Federación Insular de Vela Latina, es decir, la entidad encargada de la gestión y mantenimiento del barquillo.

La iniciativa se enmarca dentro de la Ley Canaria de la Actividad Física y el Deporte. Cabe destacar, que otorga prioridad a la promoción de los deportes tradicionales. Así como a los juegos autóctonos y las disciplinas náuticas.

Por un lado, la embarcación será utilizada para impartir formación y acercar la vela latina a los centros educativos de la isla, con sesiones impartidas por monitores cualificados.

Nivel competitivo

Y por otro, servirá a nivel competitivo para que nuevas tripulaciones tengan acceso a las competiciones insulares.

Para esta primera temporada, ha sido el Club de Regatas Islas del Viento quien ha presentado el ‘Isla de Fuerteventura’. Todo ello, en la primera jornada de la Liga del Cabildo de Vela Latina de Fuerteventura, tras el acto oficial de bautizo de la embarcación.

El Cabildo ha indicado que en los últimos dos años ha incrementado significativamente su apoyo a la vela latina desde el área de Deportes permitiendo, a través de la Federación Insular, «el desarrollo de un programa formativo consolidado y un calendario de competiciones insulares cada vez más nutrido».