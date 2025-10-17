ES NOTICIA

Lanzarote y Fuerteventura reciben el refuerzo de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Las Palmas

Solo 35 segundos necesitan once efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Las Palmas para desplegar un dispositivo de control

La Unidad de Seguridad Ciudadana de Las Palmas sirve de refuerzo a las unidades de la Guardia Civil de Lanzarote y Fuerteventura en la detección de delitos. Los Servicios Informativos de Televisión Canaria han estado en uno de esos controles de seguridad en la isla majorera.

Cabe destacar que solo 35 segundos necesitan once efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Las Palmas para desplegar un dispositivo de control.

Visitan con frecuencia Fuerteventura con el objetivo de reforzar a las unidades insulares en la detección de delitos.

Además, ante un delito que implicara detención, el arresto sería inmediato. Sin duda, acciones que buscan preservar la vigilancia en una isla donde los hechos delictivos repuntaron más de un 11% durante los primeros 6 meses de 2025.

