Se ha ampliado la flota de 49 a 56 guaguas con mejoras en comodidad y accesibilidad

El Cabildo de Fuerteventura ha renovado la mitad de su flota de vehículos de transporte interurbano. Este viernes se celebró la presentación de las 12 nuevas guaguas que se incorporan a la flota, que se suman a las 10 ya integradas el pasado mes de abril.

Fuerteventura renueva la mitad de su flota de guaguas de transporte interurbano. Imagen cedida por el Cabildo de Fuerteventura

En total estas 22 guaguas nuevas han permitido la renovación de prácticamente el 50% de las guaguas del servicio público, ofreciendo vehículos de mayor comodidad, accesibilidad y sostenibilidad. El numero total se amplía de 49 a 56 tras finalizar esta renovación.

Antigüedad más baja de Canarias

La presidenta insular, Lola García, aseguró durante la presentación que Fuerteventura se sitúa como uno de los servicios públicos de transporte regular con la antigüedad media más baja del archipiélago.

Relacionado con este dato, la media en Canarias es de 7,5 años, mientras que en Fuerteventura se sitúa en 3,8 años. Las mejoras en el servicio han permitido, además, incrementar las frecuencias en 210.000 kilómetros anuales.

“Incorporamos nuevos vehículos, con las mejores prestaciones: guaguas más accesibles, más seguras y de bajas emisiones», explicó el consejero de Transportes, Luis González. Por otro lado, el consejero destacó la colaboración con ALSA, la empresa operadora del servicio.

La directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, María Fernández, explicó que a la incorporación de estas 12 nuevas guaguas “se sumarán tres unidades adicionales —eléctricas e híbridas— que llegarán gracias a los fondos europeos que hemos vehiculizado a través del Cabildo”.