Con esta actuación se refuerza la seguridad de una importante vía para la movilidad en la localidad de Morro Jable

El Cabildo de Fuerteventura ha ampliado la valla protectora en el tramo de la carretera FV-2 en la Avenida del Atlántico (Morro Jable), con el objetivo de reforzar la seguridad de la vía.

El Cabildo de Fuerteventura amplía la valla protectora en la Avenida del Atlántico de Morro Jable. Cabildo de Fuerteventura.

La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, recalca la importancia de los trabajos que se realizan para mantener en óptimas condiciones la red insular de carreteras, con acciones continuadas de mejora y conservación.

Esta actuación, además, responde a una solicitud que la concejala de Educación del Ayuntamiento de Pájara, Ángeles Acosta, realizó a la presidenta insular, para mejorar las condiciones de una vía que pasa por el CEIP Morro Jable I.

Así, se aumenta la seguridad de la comunidad escolar, respondiendo, a su vez, a una petición de la dirección y AMPA del centro educativo.

Además, los trabajos los realizó el área de Carreteras, que dirige Blas Acosta, ampliándose la valla hasta el Campo de Fútbol de la localidad, permitiendo mejorar las condiciones de seguridad de una importante vía para la movilidad en la localidad de Morro Jable, incrementando la seguridad en la zona.