El servicio de transporte colectivo se puso en marcha hace 20 años en Gran Canaria para eliminar las barreras de las personas con movilidad reducida
La Fundación Gran Canaria Accesible facilita transporte a 1.200 personas con discapacidad. Desde su creación ofrece un servicio que contribuye a eliminar las barreras arquitectónicas.
El Cabildo de Gran Canaria creó hace 20 años el servicio de transporte colectivo para personas con discapacidad. Una iniciativa pionera en España y necesaria como señala uno de sus usuarios, Víctor. Este transporte ha contribuido a que pueda hacer diferentes actividades fuera de su domicilio, cuya parada de guaguas está a un kilómetro.
Transporte en toda la isla de Gran Canaria
Con 1.700 servicios al día, las vehículos adaptados de la Fundación llega a todos los municipios de Gran Canaria y facilita la vida de las personas con movilidad reducida. El transporte está operativo todo el año y contribuye a eliminar las barreras en su vida diaria.
Alrededor de 90.000 personas cuentan con discapacidad física, sensorial e intelectual en Gran Canaria. Los medios de transportes están obligados a adaptarse a sus necesidades. La accesibilidad es un derecho universal que recoge la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.