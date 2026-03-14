Una novedosa gala drag en Telde en la que donde Miss Daneyden se alzó con la victoria de la Leyenda de la Corona Bermeja, en un duelo más que reñido con Drag Halia

El Carnaval de Telde vuelve a hacer historia con una novedosa gala drag queen que transformó el Auditorio José Vélez del Parque Urbano de San Juan en el mejor elenco de fantasía, arte y emoción, donde Miss Daneyden se alzó con la victoria de la Leyenda de la Corona Bermeja, en un duelo más que reñido con Drag Halia.

Tras horas de cola para disfrutar de cerca del espectáculo y desde minutos antes del inicio, el recinto presentaba un lleno absoluto con miles de personas que acudieron caracterizadas con disfraces, maquillaje y estilismos propios de la especial velada, creando un ambiente festivo que anticipaba una noche diferente. El público, entregado desde el primer momento, acompañó cada número con aplausos cargados de admiración, mucha diversión y una energía que hizo aún más memorable la gala.

El espectáculo, dirigido por Israel Reyes y presentado por Sharonne, ganadora de la segunda temporada de Drag Race España y referente del mundo drag nacional, y el periodista y presentador canario Ibán Padrón, arrancó con una potente obertura escénica que introdujo al público presente en la historia de La leyenda de la Corona Bermeja. Una narrativa creada para dar identidad propia a este nuevo formato dentro del carnaval teldense.

A partir de ese momento, la magia hizo de las suyas y la gala se desarrolló como un viaje por el universo del transformismo, la transgresión y el arte drag, combinando actuaciones, humor, música y momentos de competición, en diferentes duelos, que no dejaron indiferentes.

Miss Daneyden , se lleva el triunfo en la gala drag de Telde. Imagen cedida por el Ayuntamiento de Telde

Un gran espectáculo

Sobre el escenario desfilaron divas in drag, leyendas del transformismo y otros artistas del carnaval, con actuaciones destacadas como las de Dácil Suárez y Miss Marieme, que inauguraron la noche con un número cargado de ritmo y complicidad con los asistentes. Encargadas, además, de saludar a las mesas mágicas, ubicadas entre el público, y presentar a sus miembros, presididos por el alcalde de la ciudad, Juan Antonio Peña, junto a concejales del gobierno local, rostros conocidos de la ciudad y medios de comunicación.

Una velada que hicieron única con sus increíbles bailes, caracterizaciones y saltos, las drags participantes: Vulcano, Gio, Kiowa, Ácrux, Grimassira Maeva y Shiky. Referentes en Canarias de este arte transgresor que, a través de su trabajo, han elevado a lo más alto durante años.

Brillo, talento, duelos y emoción

La leyenda de la Corona Bermejo también rindió homenaje a grandes figuras del transformismo con actuaciones que despertaron la ovación del público. Entre ellas, Armani Dvyne, que inundó el auditorio de brillo y talento con un emotivo tributo a Donna Summer.

Así, mientras el espectáculo fue alternando actuaciones con momentos de humor y dinamismo por parte de los presentadores, uno de los ejes centrales de la gala fueron los duelos artísticos sobre el escenario, a modo de batallas interpretativas donde se demostró talento, arte, creatividad y belleza.

El primer enfrentamiento fue entre Charlie Drag y Drag Halia dos puestas en escena intensas y llenas de energía y color, que hicieron vibrar el auditorio. El resultado, con la victoria de Drag Halia, se determinó a través del aplausómetro de los asistentes.

Más adelante llegó el duelo de transformismo entre Sofía Blond y Miss Daneyden. Un momento marcado por la elegancia, la interpretación y la fuerza, que volvió a levantar al público de sus asientos.

La actuación Leyenda del transformismo tampoco dejó indiferentes con la puesta sobre el escenario de Kany La Patrona y Miss Claudia, participante en Drag Race España y Reinas al rescate, que revolucionaron a un auditorio que no dejó de aplaudir y disfrutar ni un solo segundo.

Baile, música y color

Durante la noche también hubo cabida para el espíritu más carnavalero a pie de calle, con los bailes y el ritmo de las comparsas Baracoa, Kisamba y Kumbacheros, que impregnaron de color y alegría el recinto.

Asimismo, la música continuó con las puestas en escena de las artistas invitadas de la noche: Ronia de Alvarado, que interpretó Te busco una noche junto a la comparsa Cumbacheros, y Ku Minerva, dando vida a un esperado concierto que puso en pie al público con sus temas Estoy llorando por ti y No volveré a llorar, acompañada por la comparsa Baracoa.

Miss Daneyden se alza con la Corona Bermeja Miss Daneyden se alza con la Corona Bermeja

La entrega de la corona

El tramo final de la noche estuvo cargado de fantasía con la entrada de Drag Gio, portando la Corona Bermeja, junto al alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, marcando el inicio del desenlace definitivo.

Ya sobre el escenario, se celebró el duelo final por la corona, entre Miss Daneyden y Drag Halia, quienes se enfrentaron en una última actuación, en la que interpretaron el tema Como yo te amo de Rocío Jurado, antes de que la mesa de expertos emitiera el veredicto, también decidido por las ovaciones y los aplausos del público.

Así, Miss Daneyden se hizo con la victoria de esta novedosa gala, recibiendo la Corona Bermeja ante un público animado y emocionado.

Un antes y un después para el Carnaval de Telde

Al término de la gala, según informa un comunicado, Juan Antonio Peña destacó la relevancia de este nuevo espectáculo de las carnestolendas teldenses. “Esta noche demuestra que Telde es capaz de innovar y de apostar por formatos que enriquecen nuestro carnaval”, resalta el primer edil sin olvidar hacer hincapié en que “ha sido un espectáculo de enorme nivel artístico y una muestra del talento que existe en el mundo drag y del transformismo”.

Lleno para presenciar el espectáculo. Imagen Ayuntamiento de Telde

Por su parte, el concejal de Festejos, Miguel Rodríguez, señaló que “esta gala nace con la intención de quedarse en nuestras carnestolendas y no hay mejor respuesta que un público que ha llenado el auditorio y ha vivido cada momento con intensidad”. “Sin duda, estamos ante un evento que puede convertirse en una de las grandes citas de nuestras fiestas”, concluye el edil.

Con fuegos artificiales sin estruendos y la despedida de todos los artistas sobre el escenario, concluyó una gala que ya forma parte de la historia festiva de la ciudad.