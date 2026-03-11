La cita será emitida este viernes a las 23:15 horas, con una previa a cargo de Kiko Barroso

Televisión Canaria emite la Exhibición de Drags del Carnaval de Telde este viernes 13 de marzo desde el Auditorio del Parque Urbano de San Juan, en el municipio de Telde. El periodista Kiko Barroso narrará este espectáculo, que comenzará con una previa antes de la emisión prevista a las 23:15 horas.

La cita más transgresora de las carnestolendas de Telde transforma este año el formato tradicional de concurso en una exhibición artística titulada ‘La leyenda de la corona bermeja’. El nuevo espectáculo integra a drags invitados, transformistas, comparsas y grupos de baile en una propuesta escénica distinta a la competición convencional.

Bajo la dirección artística de Israel Reyes, quien propone para esta edición un montaje renovado con un potente despliegue visual, este encuentro se enmarca en la temática oficial del carnaval teldense, «Mundo de Fantasía: Mitos y Leyendas», cuyas celebraciones se extenderán hasta el 18 de marzo.

De momento, ya están confirmadas algunas reinas de las plataformas como Drag Vulcano, un referente del diseño y la presencia escénica, y el ganador de la Gala Drag de Las Palmas de Gran Canaria 2025, Drag Shiky. La energía y acrobacias de Grimassira Maeva y el carisma del embajador local Drag Ácrux, que actúa en su municipio como uno de los grandes reclamos de la velada, también se suman al cartel.

Imágenes de ediciones anteriores de la noche de las drags del Carnaval de Telde.

El goteo de confirmaciones continuará hasta el último minuto

Los nombres de los artistas revelados hasta el momento son solo el avance de una lista que continuará creciendo hasta el cierre del cartel. Con el objetivo de mantener la expectación hasta el final, la organización ultima los detalles de una propuesta rompedora que seguirá sumando protagonistas en las próximas horas, revelando nuevos nombres de presentadores, artistas invitados y drags que se incorporarán a la cita.

El evento se posiciona así como una de las noches más esperadas del calendario teldense en su estreno bajo el formato de exhibición.