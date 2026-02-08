La Gala de la Gran Dama celebra este domingo, a partir de las 21:00 horas, el espíritu eterno del Carnaval capitalino que podrá seguirse en los medios digitales de RTVC

Las Palmas de Gran Canaria acoge este domingo, 8 de febrero, a partir de las 21:00 horas, una de las citas más entrañables de su Carnaval: la Gala de la Gran Dama. El escenario de las carnestolendas de la capital grancanaria reunirá a las candidatas en una velada que destaca por su emoción, elegancia y el incombustible espíritu festivo de sus protagonistas.

El certamen se ha consolidado como uno de los actos más queridos del programa carnavalero. La gala es, además, reflejo de la vocación transversal e inclusiva del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, que apuesta por la diversidad y la participación de todos los colectivos.

Sobre las tablas desfilarán algunas de las mejores creaciones de diseñadores destacados de las fiestas, acompañando a candidatas que demuestran que la ilusión y las ganas de disfrutar del Carnaval no entienden de edades.

Orden de salida de las participantes

Abrirá la noche Viclau Peluquería, que presenta a Beatriz Alonso Pérez con un diseño de José Luis Tadeo López titulado «Un jardín en Las Vegas».

A continuación, la Asociación Cultural La Mayordomía de Tamaraceite presentará a Ángela del Rosario Tavío Medina, con el diseño «Renacer», obra de Aythami Rodríguez y Omar Rodríguez.

El Distrito Ciudad Alta dará paso a Dolores Arbelo del Rosario, que lucirá «El secreto de la reina de picas», de Miguel Cruz Marrero.

Por su parte, el Distrito Centro presenta a Victoria Roldán Espino con el diseño «Forever Las Vegas», firmado por Mari Patrón Domínguez.

La A.V. La Apolinaria contará con Elisa Domínguez Santiago, que defenderá la fantasía «¡Todo por él!», creada por Isidro Javier Pérez Mateo.

El Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme estará representado por María Luisa Jeres Cabrera, con «Abraza el momento», diseño de Rafael Déniz y Rosa María Montesdeoca.

La A.V. Ayatima presentará a Paqui Guarda Diepa, autora además de su propia fantasía, «Monarca azul».

Desde el Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya participará Sonia Acosta Díaz, con el diseño «Eterna», de Julio Vicente Artiles.

Contenur S.A. apuesta por Carmen Rosa Toledo López, que lucirá «La suerte de reencontrarnos», de Jonás Hernández Toledo.

La Asociación Cultural Apilagua ‘Fiestas El Pilar’ presentará a Aristela González Jaizme, con la fantasía «El colibrí de jade», de David Romero Miranda.

Cerrará el desfile el Distrito Vegueta-Cono Sur-Tafira con Candelaria Cruz Cabrera, quien vestirá «El renacer de la dama», diseño de Isaac Martínez Vicente.

La Gala de la Gran Dama promete, una vez más, ser una noche de emoción, recuerdos y celebración, donde la experiencia y la pasión por el Carnaval brillarán con luz propia.

Conchi Rivero, Gran Dama 2025. Imagen Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Dónde se puede ver la Gala de la Gran Dama