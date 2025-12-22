El Gáldar Gran Canaria se impone en la segunda mitad al Ciudad de Tacoronte en un emocionante derbi regional

El Gáldar Gran Canaria se llevó el derbi en su visita al Ciudad de Tacoronte / Balonmano Gáldar

El Sermarther Ciudad de Tacoronte perdió ante el Gáldar Gran Canaria por 23-28, en un duelo regional, correspondiente a la decimoquinta jornada, de la Liga de la Primera División de balonmano, grupo A, donde se encuentran encuadrados los equipos canarios de categoría masculina.

Ambos conjuntos ofrecieron una primera parte con intercambios de goles, sin que ninguno se fuera en el marcador. Los tinerfeños lograron irse al descanso con la ventaja de un gol (12-11).

En la segunda mitad bajo el ritmo, pero con el paso de los minutos, fue el Gáldar quién apretó el acelerador, gracias a la puntería de sus jugadores Cayetano Elías y Carlos Mederos, quienes auparon a su equipo para darle la vuelta al marcador, y sumar dos puntos de oro, en un derbi donde la emoción se mantuvo hasta el final. En el Ciudad de Tacoronte destacó su jugador Seka Gallart, quién se convirtió en el líder de su equipo, anotando siete goles. Los tinerfeños se ponen decimoterceros y los grancanarios novenos en la clasificación.