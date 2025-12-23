Los malos resultados electorales en Extremadura del PSOE precipitan la dimisión de Gallardo al frente de los socialistas extremeños

Miguel Ángel Gallardo, que este lunes ha presentado su dimisión como secretario general de los socialistas extremeños por los malos resultados electorales en los comicios autonómicos de ayer, ha anunciado que no renuncia a su acta de diputado autonómico. Algo que, según ha dicho, nadie le ha pedido.

Al término de la reunión de la Comisión Ejecutiva Regional, que se ha celebrado en la sede del partido en Mérida y que se ha prolongado dos horas y media, Gallardo ha anunciado que Ferraz aprobará una gestora. Una gestora que se hará cargo del partido hasta el próximo congreso autonómico.

En su intervención, ha confirmado que ha presentado su dimisión, como ya habían adelantado fuentes del partido, y que iba a tomar posesión de su escaño en la Asamblea de Extremadura por el «compromiso» que ha adquirido durante la campaña electoral para trabajar por Extremadura desde el gobierno o desde la oposición.

«Otra cosa es traicionar a la gente«, ha recalcado Gallardo. Ha precisado que se pondrá a disposición de las personas que estén al frente del Grupo Parlamentario Socialista en esa nueva etapa.

Investidura de Guardiola

Ha reconocido que el expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha planteado la abstención del PSOE. Una abstención para facilitar la investidura como presidenta de la popular María Guardiola, para que no dependa de Vox. Dijo que se ha debatido esa posibilidad y otras, pero ha declinado entrar en ese tema porque esa decisión será responsabilidad de la gestora.

A su juicio, el PSOE es la alternativa a las derechas y, si Guardiola no tiene mayoría absoluta, «tiene que gobernar con la derecha». Gallardo ha desvelado que ayer ya tenía tomada la decisión de dimitir, que no ha tenido presiones para tomarla, que ha sido madurada y que así se lo trasladó anoche al líder de su partido, Pedro Sánchez, porque en política hay que asumir responsabilidades cuando las cosas vienen «mal dadas».

Y ahora espera que, con una dirección, el partido coja «impulso» para volver a ser la alternativa tras unos resultados que, como dijo la noche de ayer, han sido «malos sin paliativos». El PSOE es una organización muy fuerte, resiliente y volverá a levantarse, ha asegurado. Gallardo ha afirmado que ha sido un «inmenso honor» estar casi dos años al frente del partido. En ese tiempo dijo haber tratado de «resistir» tras una denuncia falsa, según él, «que lo ha empañado todo». Y que se produjo un mes después de ser elegido.

«Riesgos de la política»

Ha dicho que en poco tiempo se resolverá, por la tranquilidad de su familia, y se ha mostrado seguro de que se quedará en nada. A su juicio, estos son los «riesgos de la política», en los que algunos están para «destruir» a las personas.

Gallardo ha asegurado que se ha dejado la piel por el PSOE, primero en las Juventudes Socialistas, luego como alcalde de Villanueva de la Serena (Badajoz). También como presidente de la Diputación de Badajoz y como secretario regional del partido, y ha pedido «disculpas» si no ha estado a la altura. «Me voy con la cabeza muy alta, aunque con dolor por no haber cumplido los objetivos», ha concluido.