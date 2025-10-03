Cuatro detenidos y 84 kilos de cocaína incautados en la operación MERMAI

Golpe al narcotráfico en Las Palmas de Gran Canaria. La Guardia Civil ha detenido a un buceador que intentaba sacar más de 80 kilos de cocaína de un buque atracado en el muelle Nelson Mandela. Los hechos ocurrieron en el mes de julio. Las pesquisas iniciales apuntaron a posibles cómplices dentro del puerto, lo que abrió nuevas líneas de investigación sobre empleados portuarios.

Parte del material incautado en la operación MERMAI | Guardia Civil

Las cámaras de seguridad revelaron la implicación de dos amarradores que usaron una embarcación de recogida de residuos para colaborar con el buceador. El Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Guardia Civil asumió la instrucción y sometió a vigilancia a los sospechosos durante semanas.

Operativo conjunto

Los agentes también relacionaron a un tercer implicado ajeno al puerto, señalado como quien ordenó la extracción de la droga y aportó medios materiales. Con las pruebas reunidas, la Guardia Civil solicitó al Juzgado de Instrucción nº 4 cinco registros domiciliarios vinculados con los investigados.

Tras dos meses de trabajo, se efectuaron las entradas y se detuvo a tres personas más, sumando cuatro arrestados en total. En la operación participaron unidades de Guardia Civil, Vigilancia Aduanera y Policía Local, además de equipos especializados en fronteras y cinología.

Un modus operandi repetido

El juez ha decretado el ingreso en prisión sin fianza de los detenidos. La operación MERMAI concluyó con 84 kilos de cocaína intervenidos, considerados un importante golpe al narcotráfico en Canarias.

Según la investigación, el mismo método ya había sido usado en julio por otros buzos y trabajadores portuarios, con intención de introducir droga en Gran Canaria. La Agencia Tributaria y la Guardia Civil destacan que el caso refleja su compromiso en la lucha contra el narcotráfico en los recintos portuarios del archipiélago.