Sucedió hace más de 4 siglos en Santa Brígida, un legado del pasado histórico de la isla que proponen recuperar un cementerio de holandeses

Informa: RTVC.

Santa Brígida se propone encontrar el cementerio donde fueron enterrados una legión de soldados holandeses, hace más de 4 siglos. El ayuntamiento y el Cabildo de Gran Canaria quiere rescatar esta parte de la historia siguiendo el rastro del asedio del pirata Van der Does.

Buscan en Gran Canaria huellas del asedio del corsario Van der Does.

Estos soldados fueron enterrados en cementerios no católicos. Según algunos documentos, en la batalla de El Batán murieron más de 150 soldados.

Huella del pasado

En el siglo XVI, 64 navíos, 12.000 soldados y el almirante Pieter Van der Does llegaron a Gran Canaria para saquearla. La población local y las milicias huyeron hacia el interior. La flota holandesa incendió la capital y se fue de la isla tras el asedio de las milicias.

En Santa Brígida, dicen los historiadores, están enterrados los restos de esos soldados. Algunos restos de soldados han sido localizados en La Isleta.

El profesor de Historia Moderna de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quintana de Andrés, asegura que pueden haber algunos restos en un solar próximo a la carretera vieja de Tafira.

Según algunos testimonios, la zona de Tafira Alta se llamaba a principios del siglo XX, El Cementerio de los Ingleses. Un pasado por rescatar, y del que ahora se proponen descubrir.