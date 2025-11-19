Gran Canaria expone el material arqueológico que ha recuperado gracias a avisos ciudadanos

La exposición «Un compromiso común» reúne en el Cabildo de Gran Canaria una muestra de los materiales arqueológicos recuperados gracias a avisos de los ciudadanos al servicio de Patrimonio

La conservación y protección del patrimonio arqueológico es una tarea conjunta en la que deben implicarse tanto los ciudadanos como las administraciones públicas. Por eso existe una forma de poner en común a la ciudadanía con el servicio de Patrimonio de Gran Canaria para avisar del hallazgo de material de valor arqueológico. En honor a todas esas personas responsables que permitido que se recupere y documente material patrimonial, se ha puesto en marcha la exposición ‘Un compromiso común’.

Uso social de este material

Para el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, esta exposición es la vía más adecuada para garantizar el uso social de estos bienes culturales y asegurar que pueda ser disfrutado por las generaciones venideras.

La exposición se enmarca en las actividades organizadas bajo el lema ‘Un compromiso común. Patrimonio arqueológico y participación ciudadana’. Podrá visitarse en el Cabildo de Gran Canaria los días 13, 20, 27 de noviembre y 4 de diciembre mediante visitas guiadas.

Su intención es devolver a los ciudadanos el resultado de su participación activa en la protección del patrimonio arqueológico insular. También explicar la información recuperada de unos contextos arqueológicos que, en más de un caso, corrían peligro de desaparición.

Participación directa y activa

Para promover la conservación del patrimonio cultural y evitar su pérdida es necesario que la sociedad lo valore, pero los modelos tradicionales de gestión y tutela del patrimonio arqueológico no fomentan la participación directa ni activa.

En el caso concreto del patrimonio arqueológico, el artículo 2 de la Carta Internacional para la Gestión del Patrimonio Arqueológico (Icomos, 1990) ya se proponía incluir la «participación activa de la población en las políticas de conservación del patrimonio arqueológico», pero hasta hace poco no se han puesto en marcha propuestas concretas en esta materia, algo que el Cabildo de Gran Canaria quiere revertir con iniciativas como esta muestra.