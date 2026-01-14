La Feria de la Innovación Logística de Canarias reunirá los días 4 y 5 de febrero a empresas y profesionales del sector en el Recinto Ferial de Agüimes

Gran Canaria se convertirá los próximos 4 y 5 de febrero en punto de encuentro del sector logístico del Archipiélago con la celebración de la primera edición de FILCA, la Feria de la Innovación Logística de Canarias. El Recinto Ferial de Agüimes acogerá este nuevo evento impulsado por el Cabildo de Gran Canaria, con el que la corporación insular inicia una nueva etapa en la programación de ferias y congresos.

Foto de grupo tras la presentación de FILCA | Cabildo de Gran Canaria

Durante la presentación, el presidente del Cabildo, Antonio Morales, anunció que esta feria marca el comienzo de la estrategia para “extender la actividad de Infecar a otros lugares de la isla”, diversificando los espacios que acogen encuentros profesionales y empresariales más allá de la capital.

Infecar, motor de dinamización económica

Antonio Morales destacó la evolución de Infecar en los últimos años y su papel clave en la dinamización económica insular. “La evolución de Infecar en los últimos años ha sido extraordinaria y ha consolidado una marca y una manera de entender la dinamización de la economía a través de la colaboración público-privada”, señaló el presidente del Cabildo.

El dirigente explicó que este crecimiento ha llevado a modernizar y reordenar el recinto ferial, con una nueva infraestructura cuya ejecución comenzará en las próximas semanas. Este proceso implica trasladar gran parte de la actividad fuera de Las Palmas de Gran Canaria, lo que refuerza el papel de otros municipios en la acogida de grandes eventos.

Colaboración institucional con Agüimes

Con la celebración de FILCA, arranca la colaboración entre el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Agüimes, que acogerá parte de la programación de Infecar durante el periodo de obras. Morales subrayó que el recinto ferial del municipio “da también enormes posibilidades” para este tipo de encuentros.

El alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, valoró la llegada de FILCA como una oportunidad estratégica para el municipio. “Es importante porque le damos vida a la intención inicial con la que se construyó este espacio, que sea un referente a la hora de permitir encuentros que generen la dinamización de la actividad económica”, explicó.

Además, el alcalde destacó que el convenio con Infecar permitirá planificar el uso del recinto durante todo el año, con el objetivo de que no sea solo una alternativa puntual. “No queremos que solo se quede esa alternativa puntualmente durante el periodo de ejecución de la obra, sino que sea una alternativa más para diversificar a lo largo de la extensión de Gran Canaria toda la dinamización económica”, añadió.

Un escaparate para el sector logístico

Promovida por el Cabildo y organizada por Infecar, Feria de Gran Canaria, FILCA ofrecerá al sector un espacio para el intercambio de conocimientos, experiencias y tendencias. La feria pondrá el foco en las innovaciones tecnológicas que han transformado los procesos logísticos en los últimos años.

El encuentro se perfila como un entorno idóneo para los ámbitos de la logística, el transporte, el almacenamiento, la digitalización, la automatización y la maquinaria industrial, sectores en constante evolución. Las empresas participantes presentarán estrategias para mejorar la eficiencia y herramientas para optimizar la cadena de suministro.

Ponencias, mesas redondas y networking

El programa de conferencias se desarrollará durante las mañanas del 4 y 5 de febrero. El primer día, tras la inauguración oficial, se celebrará una mesa de apertura sobre “La logística como eje estratégico de Canarias”, seguida de un debate centrado en la “Movilidad de mercancías en las islas”.

Por la tarde, el público asistirá a una conversación inspiradora con Yaiza Canosa, CEO y fundadora de la startup logística GOI, bajo el título “El futuro de la logística”, además de una mesa redonda sobre digitalización y logística.

El segundo día arrancará con una mesa redonda dedicada a “Puertos y logística sostenible en Canarias”, a la que seguirá un encuentro sobre “Aduanas y fiscalidad aplicadas a la logística de Canarias”. El programa concluirá con la mesa “Red de plataformas logísticas y nodos operativos”.

Exposición comercial y oportunidades de negocio

Además del contenido técnico, FILCA contará con una zona de exposición comercial en la que ya se han inscrito 46 empresas. Este espacio permitirá mostrar productos y servicios, así como establecer conexiones profesionales y alianzas comerciales. El plazo para reservar espacio permanece abierto para las empresas interesadas.

La feria también dispondrá de espacios para reuniones, ocio y networking, pensados para favorecer un contacto más directo entre los participantes. La asistencia será gratuita, previa inscripción a través de la web oficial.