Gran Canaria incorpora la IA como orientadora laboral

Los 21 municipios de Gran Canaria aplican la Inteligencia Artificial con «Gran Canaria Orienta» para informar de las demandas y ofertas de empleo

Informa: RTVC.

«Gran Canaria Orienta» incorpora la Inteligencia Artificial para informar de las ofertas demandas de empleo de los 21 municipios de la isla. La plataforma ha comenzado a ensayarse para estar a pleno rendimiento en los próximos meses.

La IA incorpora información sobre las ofertas y demandas de empleo de los 21 municipios de Gran Canaria.

Integra las ofertas y demandas de empleo de más de 70 webs y portales. En el mes de junio estará a pleno rendimiento. La IA y el Big Data contribuirán a mejorar las políticas de empleo de los ayuntamientos.

Nueva plataforma online

Se podrán identificar patrones y predecir movimientos del mercado, lo que facilitará el diseño de programas educativos y laborales al Cabildo y a las administraciones locales.

El consejero de Empleo y Desarrollo Local del Cabildo de Gran Canaria, Juan Díaz, ha destacado en la presentación de GC ORIENTA, una nueva plataforma online para que las instituciones públicas puedan acceder de forma rápida a la información.

Esta herramienta examinará más de 60.000 ofertas en Gran Canaria publicadas en portales de empleo desde el 1 de enero de 2022. Con el uso de modelos avanzados de IA y Big Data se podrán identificar patrones y predecir movimientos del mercado.

Las concejalías de los ayuntamientos conocerán las principales ofertas del contexto laboral de su municipio. Según Díaz, “permitirá trabajar con mucha más claridad y coordinación. Cada ayuntamiento podrá acceder a información precisa que antes llevaba semanas recopilar».

Estará a disposición de orientadores y entidades que, aunque se instalará este año, se seguirá diseñando hasta junio de 2026, que será cuando comenzará a estar activa. A través de esta aplicación se podrán extraer y clasificar de forma autónoma información como el salario a percibir, la titulación necesaria, o los idiomas requeridos