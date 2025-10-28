Los 21 ayuntamientos de la isla recibirán subvenciones directas para asfaltar y repavimentar vías locales

El vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria y consejero de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda, Augusto Hidalgo, presentó hoy a alcaldes y concejales de los 21 municipios de la isla los detalles del nuevo Plan Insular de Pavimentación de Viales Municipales, una iniciativa dotada con dos millones de euros destinada a financiar trabajos de asfaltado, repavimentación y asistencia técnica en calles de competencia municipal.

Augusto Hidalgo, durante la presentación del nuevo Plan Insular de Pavimentación de Viales Municipales | Cabildo de Gran Canaria

Hidalgo explicó que el Cabildo llevará al pleno del próximo viernes 31 de octubre una propuesta de crédito extraordinario por este importe, con el objetivo de recuperar un plan que llevaba cinco años sin convocarse. “Queremos dar respuesta a las numerosas peticiones de los ayuntamientos, que nos piden ayuda para actuar en calles donde el Cabildo no puede intervenir directamente al no formar parte de la red insular de carreteras”, señaló el vicepresidente.

Distribución de las subvenciones

El plan contempla subvenciones directas a los 21 ayuntamientos, calculadas a partir de una cantidad fija de 60.000 euros por municipio —superior a los 50.000 euros del último plan, en 2020—, y otra variable según la población. De esta forma, las ayudas oscilarán entre los 61.000 euros para los municipios más pequeños y los 385.000 euros para Las Palmas de Gran Canaria, pasando por 148.000 euros para Telde, entre otros.

Durante la reunión con los representantes municipales, Hidalgo detalló que las subvenciones podrán destinarse al asfaltado o pavimentación de calles, a la redacción de proyectos técnicos o a la contratación de asistencia técnica necesaria para ejecutar las obras. Los ayuntamientos recibieron una carpeta de trabajo con la documentación requerida y deberán definir en noviembre el destino de su subvención, ya que el plazo oficial para presentar solicitudes se abrirá a principios de diciembre.

Una comisión técnica de Obras Públicas evaluará las propuestas y aprobará aquellas que resulten viables, que se incluirán en la resolución final de concesión prevista antes de final de año. Las obras o proyectos subvencionados deberán estar concluidos antes del 31 de diciembre de 2026, aunque se contempla una prórroga de un año adicional en casos justificados por la complejidad de los trabajos.