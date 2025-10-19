Grave accidente de un parapentista en Fuerteventura

El deportista, de 37 años, sufrió una caída mientras practicaba parapente en la zona de La Pared, en el municipio de Pájara

Un parapentista de 37 años resultó herido de gravedad este domingo tras sufrir una caída en la Playa del Viejo Rey, en La Pared, municipio de Pájara (Fuerteventura). El suceso ocurrió sobre las 11:51 horas, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

Imagen de archivo | CECOES 112

Traslado urgente del parapentista al hospital de Fuerteventura

La alerta movilizó de inmediato a los servicios de rescate, que se desplazaron hasta la zona. Los socorristas atendieron al herido en el lugar, lo inmovilizaron y lo trasladaron hasta el punto accesible para las ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

El personal sanitario del SUC estabilizó al afectado, que presentaba politraumatismos de carácter grave, y lo trasladó en ambulancia al Hospital General de Fuerteventura.