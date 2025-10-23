El canario jugó un partido discreto y salió de suplente

Los Memphis Grizzlies ganaron la noche de este miércoles por 128-122 a los New Orleans Pelicans en el inicio de la nueva temporada NBA 2025-26. El canario Santi Aldama fue suplente y contribuyó con cinco puntos (2 de 7 en tiros), seis rebotes, dos asistencias, un robo y dos tapones en 24 minutos.

Los Grizzlies de Aldama ganan su primer partido de la temporada NBA. EFE

Aldama jugó un partido discreto pero su equipo alcanzó la victoria con la vuelta a las canchas de todas sus estrellas. Ja Morant, superestrella marcada por sus polémicas fuera de las canchas, anotó 35 puntos con un 13 de 20 en tiros de campo.

Mientras, los New Orleans Pelicans no alcanzaron la victoria a pesar de los 27 puntos y 9 rebotes de Zion Williamson y el buen debut del rookie Jeremiah Fears con 17 puntos y un 7 de 10 en tiros de campo.

Vuelta a las canchas

Este partido se ha convertido en el debut del grancanario en un partido oficial con su nuevo contrato firmado el pasado mes de julio. Aldama era agente libre restringido el último verano, pero finalmente alcanzó un acuerdo para quedarse en los Grizzlies por 3 años y 52,5 millones de dólares.

«En mi experiencia fue fácil, porque yo y el equipo tenemos una gran relación y sabíamos lo que queríamos. Fue un verano raro, pero estoy feliz por tener lo que quería, quería estar aquí», aseguró Aldama en el día de medios de los Grizzlies.

«El equipo me quería aquí y yo quería quedarme. Llevo cuatro años aquí, mi mujer y yo estamos encantados aquí, estamos felices porque el equipo sentía lo mismo«, añadió.

