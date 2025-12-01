El pívot Zach Edey fue el mejor del partido con 32 puntos y 17 rebotes

Los Memphis Grizzlies ganaron este domingo a los Sacramento Kings jugando como visitantes con un resultado de 115-107. El equipo del grancanario Santi Aldama aseguró la victoria en el tramo final del encuentro gracias a una exhibición del pívot de segundo año Zach Edey.

Los Grizzlies de Aldama ganan su tercer partido consecutivo y mantiene su buena racha / EFE

El ‘center’ canadiense anotó 32 puntos y capturó 17 rebotes, con un 80 % de acierto en tiros de campo y 5 tapones, completando un excelente partido. Por otro lado, Aldama jugó un encuentro discreto, sumando 7 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias, con un +/- negativo (-20).

El mejor del equipo californiano, a pesar de la derrota, fue DeMar DeRozan, con 23 puntos y 4 asistencias. La ausencia de Domantas Sabonis en las posiciones interiores se hace notar para unos Sacramento Kings que se encuentran penúltimos en la Conferencia Oeste con 5 victorias y 16 derrotas.

Aldama y sus Grizzlies sumaron su tercera victoria consecutiva a pesar de la ausencia del base Ja Morant, quien ha estado rodeado de polémicas durante el inicio de la temporada. El equipo de Tennessee está en puestos de play-in (9ª posición) con un balance de 9 victorias y 12 derrotas.