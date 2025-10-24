El club arranca la temporada 2025/2026 con la ambición de acceder a la fase de grupos de la Liga de Campeones CEV

El Guaguas inicia la temporada mirando a la Liga de Campeones

El CV Guaguas arranca la temporada 2025/2026 con el objetivo de volver a reinar en el voleibol español y volver a acceder a la fase de grupos de la Liga de Campeones CEV. Ya ha dado el primer paso para conseguir acceder tras vencer 1-3 al MÁV Elöre Foxconn en la ida de la primera ronda previa.

Declaraciones del presidente del club

En la rueda de prensa de presentación de la temporada, el presidente del CV Guaguas, Juan Ruiz, ha resaltado que afrontan la Superliga Masculina “más disputada de los últimos veinte años”, aunque con “un equipo mejor que el del año pasado”.

La gran meta vuelve a ser avanzar y “llegar lejos” en la Liga de Campeones CEV, un objetivo para el que tienen “mucha fe y esperanza”. Para ello, tendrían que confirmar el pase de la primera eliminatoria ante el club húngaro y enfrentar al poderoso Olympiakos. Club que ya apeó al Guaguas de la Liga de Campeones en la 2024/2025, en la segunda ronda previa.

Para Ruiz, el conjunto griego es “un poco inferior” al rival de la temporada pasada, pero ha admitido que será una eliminatoria complicada y “más fuerte” que la hipotética tercera ronda que debería pasar el Guaguas para entrar a la fase de grupos de la Liga de Campeones CEV.

Palabra del capitán

El capitán del CV Guaguas, Jorge Almansa, ha incidido en que la pretemporada ha dejado “una muestra clara” del aumento de nivel de la Superliga Masculina. Iniciarán la Superliga Masculina este sábado ante el Cisneros Alter tinerfeño en el Gran Canaria Arena.

“El equipo tenía ganas de salir de la rutina de pretemporada para ver en qué nivel estábamos de verdad. Mejores sensaciones no podemos tener. No hay mejor inicio ni lugar para comenzar la liga. Empezamos casi en el nivel que dejamos en mayo, que demuestra que el trabajo ha sido duro”, ha reflexionado Almansa tras el debut europeo.

Un club referente con una «situación injusta»

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carla Campoamor, ha catalogado al club como “un club referente en la ciudad y en España”. Mientras que el concejal de Movilidad capitalino, José Eduardo Ramírez, ha calificado la unión del club y Guaguas Municipales como “un éxito”.

Acerca de la imposibilidad del Guaguas de usar el gimnasio del Gran Canaria Arena, Juan Ruiz ha informado que ya están yendo a un gimnasio privado para entrenar. Pero ha dicho que la situación “es injusta” para su club.