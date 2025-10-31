La empresa municipal de guaguas de Las Palmas de Gran Canaria da voz al servicio que ofrece el Colegio de Graduados Sociales para todos aquellos que necesiten orientación en materia laboral o de Seguridad Social

Guaguas Municipales promociona el servicio de atención jurídica gratuita de Graduados Sociales

Guaguas Municipales promociona en uno de sus vehículos el Servicio de Orientación Jurídica Gratuita del Colegio de Graduados Sociales, un recurso abierto a toda la ciudadanía que necesite orientación en materia laboral o de Seguridad Social.

La colaboración se ha presentado este viernes con motivo de la próxima celebración de la Semana del Graduado Social. Una cita que nace con el objetivo de contribuir a la difusión de esta labor y acercarla a los miles de personas que se suben cada día a bordo de los vehículos de la red de transporte capitalina.

Altavoz de iniciativas que aportan valor a la ciudadanía

El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y presidente de Guaguas Municipales, José Eduardo Ramírez, destacó que “esta colaboración es un claro ejemplo de cómo una empresa pública puede convertirse en un vehículo de compromiso social. Las guaguas son un espacio cotidiano, accesible y cercano, y por eso creemos que pueden servir también como altavoz para iniciativas que aportan valor y apoyo a la ciudadanía”.

«Esta acción conjunta con el Colegio de Graduados Sociales refleja una manera de entender la movilidad no solo como un medio para desplazarse, sino como un espacio de conexión, información y solidaridad”, señaló.

José Eduardo Ramírez, concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Compromiso con la justicia social

Por su parte, el decano del Colegio, Fermín Ojeda Medina, subrayó el valor simbólico de esta acción: “para nosotros es una doble celebración: conmemoramos la Semana del Graduado Social y, al mismo tiempo, evidenciamos públicamente nuestro compromiso con la justicia social, que es el lema y la esencia de nuestra institución. Este servicio gratuito es una forma de tender la mano a quienes más lo necesitan, ofreciendo orientación, acompañamiento y respuestas ante situaciones laborales que muchas veces generan incertidumbre.

El Servicio de Orientación Jurídica Gratuita se presta tanto en la sede del Colegio en Gran Canaria como en Fuerteventura, y ofrece información y asesoramiento a personas con recursos limitados que necesitan conocer sus derechos o los pasos a seguir ante un conflicto laboral. El servicio es atendido por graduados sociales colegiados que colaboran de forma voluntaria, poniendo sus conocimientos al servicio de la comunidad.

Con esta campaña, Guaguas Municipales y el Colegio quieren dar visibilidad al papel social de la profesión, reforzar su vocación de servicio público y recordar que detrás de cada graduado social hay un profesional comprometido con la igualdad de oportunidades, la dignidad en el trabajo y la justicia social.