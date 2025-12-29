El cuerpo hallado este lunes en el lugar donde se busca a los españoles desaparecidos en Indonesia pertenece a la hija de Andrea Ortuño, superviviente del naufragio que tuvo lugar el viernes.

Hallan sin vida a la hija de la española superviviente del naufragio en Indonesia. Imagen del dispositivo de rescate en Indonesia. Imagen facilitada por familiares de desaparecidos



La familia dijo que es el cuerpo de Lia’, explicó un oficial de Basarnas, Yudha. Los rescatistas trasladaron el cadáver a un hospital de Labuan Bajo. Desde allí se coordina parte del operativo, para su identificación.

Imágenes transmitidas por medios indonesios muestran el momento en el que Ortuño identificó el cuerpo de su hija dentro de una ambulancia.

Un residente de la isla de Serai vio un cuerpo flotando a unas 0,5 millas náuticas del punto del posible hundimiento del barco donde viajaban los españoles.vUna balsa de los rescatistas acudió al lugar.

La superviviente del naufragio fue rescatada junto a otra de sus hijas

Los tres españoles que siguen desaparecidos son Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; y dos menores: un hijo de Martín y un hijo de Ortuño. Ambos adultos contrajeron matrimonio recientemente.

Ortuño también viajaba en la embarcación pero fue rescatada, junto a otra de sus hijas.

Cuarta jornada de búsqueda

Los rescatistas iniciaron este lunes la cuarta jornada de búsqueda. Al operativo se unió este lunes el barco KN Puntadewa de Basarnas,. Tiene 27 tripulantes, incluidos tres expertos buceadores. Se suman a los 70 efectivos desplegados previamente.

La embarcación de uso turístico, llamada KM Putri Sakinah, se hundió en las aguas cercanas a la isla de Padar, en el este de Indonesia. Ocurrió alrededor de las 20.30 del viernes (13.30 GMT). Tras el hundimiento se activó una búsqueda con lanchas y equipos de buceo.