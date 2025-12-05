ES NOTICIA

El concejal Héctor Alemán asumirá el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Redacción RTVC

El concejal se incorpora a la Sociedad de Promoción tras la vinculación en el ‘caso Valka’ de Inmaculada Medina

La Junta de Gobierno de Las Palmas de Gran Canaria aprobó este viernes la designación del concejal Héctor Alemán como nuevo miembro del Consejo de Administración de la Sociedad de Promoción de la capital grancanaria.

El concejal Héctor Medina asumirá el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria / Archivo RTVC

Por otro lado, durante la sesión extraordinaria, se aprobó la revocación de Inmaculada Medina en este puesto. Con este nombramiento, el edil Héctor Alemán, concejal de Limpieza y del distrito Isleta-Puerto-Guanarteme, asumirá el Carnaval.

Finalmente, de manera provisional, hasta la aprobación de la nueva estructura del Gobierno municipal, Francisco Hernández Spínola, concejal de Gobierno de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos, asumirá temporalmente las competencias en materia de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas.

