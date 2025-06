El presidente del grupo de bailarines pide diálogo y respeto para que la Bajada de la Virgen de los Reyes siga siendo “un camino de emociones”.

Herminio Sánchez: «Sabinosa no bailará en su raya para evitar conflictos entre pueblos» / EFE (Gelmert Finol)

“Sabinosa no bailará ni tocará en su tramo durante la Bajada”. Es lo que ha dicho hoy Herminio Sánchez, presidente del grupo de bailarines del pueblo de Sabinosa, El Hierro, en declaraciones al programa La Alpispa de La Radio Canaria.

La decisión responde al desacuerdo con otros grupos por las restricciones impuestas en el reparto de los tramos —las llamadas «rayas»— y la negativa a permitir el paso a bailarines de otros pueblos durante el recorrido.

Sánchez explicó que su pueblo ha optado por retirarse del baile en su tramo para evitar conflictos. «No queremos que esto se convierta en un camino de desencuentros. Esta fiesta es devoción, no división», ha señalado en la Radio Pública.

Según ha denunciado, en esta edición de la Bajada se ha roto con la tradición que permitía a bailarines acompañar a la Virgen durante todo el trayecto, algo que Sabinosa considera fundamental. «Antes salíamos de La Dehesa y llegábamos a Valverde bailando, ahora nos dicen que tenemos que parar en la Piedra del Avento. Eso no lo aceptamos», ha afirmado.

Bajada de la Virgen de Los Reyes, El Hierro / Foto: Archivo RTVC.

Una decisión abierta al diálogo

Aunque la postura es firme, el grupo de Sabinosa deja la puerta abierta a un posible entendimiento. «Nuestra decisión no es definitiva. Si hay diálogo, estamos dispuestos a retomarlo. Lo que queremos es una Bajada feliz, como siempre ha sido», ha subrayado el portavoz del colectivo.

Mientras tanto, el grupo sí participará en la venia a la Virgen en la Piedra del Regidor, pero no realizará el trayecto tradicional bailando. Sánchez insistió en que el problema no es con la Comisión Coordinadora, que aún no se ha pronunciado, sino entre los propios grupos de bailarines.

«Lo que no se puede es empezar a prohibir. En el momento que se prohíbe, empiezan los verdaderos problemas», ha advertido Sánchez en La Alpispa.

La próxima reunión con alcaldes y representantes locales será clave para tratar de reconducir la situación. «Queremos volver al espíritu de siempre: el camino de emociones, no de exclusiones», ha concluido.