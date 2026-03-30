Tres jornadas de huelga en diferentes franjas horarias de los empleados de la empresa Groundforce de ‘handling’ que afectará a los aeropuertos en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura

Aeropuerto de Lanzarote. Imagen de recurso Europa Press

En pleno inicio de la Semana Santa, el conflicto laboral que afecta a los trabajadores de asistencia en tierra (handling) en los aeropuertos amenaza con provocar retrasos y cancelaciones en numerosos vuelos. Cerca de un millar de empleados están llamados a secundar una huelga en Canarias, que coincide con uno de los periodos de mayor tráfico aéreo del año.

Los paros están convocados por los sindicatos CCOO, UGT y USO y afectan a trabajadores de la empresa Groundforce, encargados de servicios esenciales como la facturación de pasajeros o la recogida de equipajes.

La huelga se desarrollará durante tres jornadas de esta semana: lunes, miércoles y viernes, en distintas franjas horarias que abarcan momentos clave de la operativa aeroportuaria. En concreto, los paros están previstos de 5:00 a 7:00 horas, de 11:00 a 17:00 y de 22:00 a 00:00 horas.

Los aeropuertos de las islas Canarias serán algunos de los más afectados, especialmente en Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, destinos turísticos clave durante estas fechas. No obstante, el impacto se extenderá también a importantes aeropuertos de la península y Baleares, como los de Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia, Palma de Mallorca, Ibiza, Málaga y Bilbao.

Los trabajadores reclaman mejoras salariales y económicas, así como el cumplimiento del convenio colectivo vigente. Mientras tanto, aerolíneas y pasajeros se preparan para posibles incidencias en sus desplazamientos en unas fechas especialmente sensibles para el turismo y la movilidad.