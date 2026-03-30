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La huelga de trabajadores de ‘handling’ amenaza la operativa aérea en plena Semana Santa

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Tres jornadas de huelga en diferentes franjas horarias de los empleados de la empresa Groundforce de ‘handling’ que afectará a los aeropuertos en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura

Aeropuerto de Lanzarote. Imagen Europa Press
Aeropuerto de Lanzarote. Imagen de recurso Europa Press

En pleno inicio de la Semana Santa, el conflicto laboral que afecta a los trabajadores de asistencia en tierra (handling) en los aeropuertos amenaza con provocar retrasos y cancelaciones en numerosos vuelos. Cerca de un millar de empleados están llamados a secundar una huelga en Canarias, que coincide con uno de los periodos de mayor tráfico aéreo del año.

Los paros están convocados por los sindicatos CCOO, UGT y USO y afectan a trabajadores de la empresa Groundforce, encargados de servicios esenciales como la facturación de pasajeros o la recogida de equipajes.

La huelga se desarrollará durante tres jornadas de esta semana: lunes, miércoles y viernes, en distintas franjas horarias que abarcan momentos clave de la operativa aeroportuaria. En concreto, los paros están previstos de 5:00 a 7:00 horas, de 11:00 a 17:00 y de 22:00 a 00:00 horas.

Los aeropuertos de las islas Canarias serán algunos de los más afectados, especialmente en Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, destinos turísticos clave durante estas fechas. No obstante, el impacto se extenderá también a importantes aeropuertos de la península y Baleares, como los de Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia, Palma de Mallorca, Ibiza, Málaga y Bilbao.

Los trabajadores reclaman mejoras salariales y económicas, así como el cumplimiento del convenio colectivo vigente. Mientras tanto, aerolíneas y pasajeros se preparan para posibles incidencias en sus desplazamientos en unas fechas especialmente sensibles para el turismo y la movilidad.

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