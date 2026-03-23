El espacio de igualdad de La Radio Canaria trata mañana, a partir de las 18.30 horas, las terribles cifras de este fin de semana

El programa de Igualdad de La Radio Canaria informará mañana de los últimos casos de violencia de género y violencia vicaria que se producían este fin de semana. En Zaragoza, un hombre mataba a tiros a su pareja y en Alicante, otro hombre mataba a su hija de 3 años. La cifra de asesinatos en lo que va de año es ya de 14 víctimas, a las que hay que sumar los tres asesinatos de violencia vicaria de menores.

El programa recogerá las declaraciones de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, al celebrarse el último Comité de Crisis. Son los encuentros convocados por el ministerio cuando en un mes se producen 5 o más asesinatos de índole machista. En ellos se reúnen además de Ministerio y Comunidades Autónomas, las fuerzas y cuerpos de seguridad, para analizar posibles brechas de seguridad.

la Ministra de Igualdad atiende a los medios tras el Comité de Crisis

Cabe destacar que tras ese último encuentro la ministra alertaba de la necesidad de hacer un seguimiento «muy particular» a los agresores y asesinos reincidentes. De hecho, Ana Redondo hacía un llamamiento para evitar que esos agresores puedan tener penas alternativas como acciones en favor de la comunidad.

Desde el año 2023, el Ministerio del Interior ha notificado a más de 25 mil mujeres que el hombre que las agredió ya contaba con antecedentes. Se calcula que casi 84 mil agresores tienen más de una víctima.

«Quítate bicho», campaña contra el acoso

El programa de esta semana también tratará la reciente campaña puesta en marcha por Comisiones Obreras en las islas para seguir divulgando entre sus personas afiliadas y empresas los protocolos de Acoso Sexual y por Razón de Sexo. Ana Artiles, Secretaria de Mujer del sindicato, abordará con Noemi Galván, cuáles son las principales resistencias que aún no permiten que muchos entornos laborales sean espacios libres de violencias.