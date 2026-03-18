Un incendio calcina una antigua casona de tea en Breña Alta

Las llamas afectaron a una vivienda histórica en La Concepción, aunque los residentes escaparon ilesos del inmueble

Un incendio doméstico afecta a una casona antigua en el barrio de La Concepción, en Breña Alta. Los equipos de emergencia extinguieron las llamas rápidamente y confirmaron que no existen daños personales tras el incidente.

Vídeo RTVC

El fuego se declaró en la conocida como «casona de la abuela», ubicada en la Villa de Breña Alta. La gran cantidad de madera de tea facilitó que las llamas fueran visibles desde distintos puntos del municipio palmero. Los vecinos alertaron a los servicios de emergencia tras detectar la columna de humo sobre la histórica propiedad.

Una madre y su hija salieron ilesas

En el interior de la vivienda se encontraban una madre y su hija en el momento del suceso. Ambas consiguieron salir del inmueble por su propio pie en cuanto percibieron el origen del fuego. La rapidez de su reacción evitó que tuvieran que lamentar daños físicos o lesiones por inhalación de humo.

Los efectivos de seguridad y emergencias llegaron al lugar de los hechos pocos minutos después del aviso inicial. También se personó el alcalde de la localidad, Jordán Felipe, para conocer de primera mano la situación actual. La intervención coordinada permitió perimetrar la zona afectada y asegurar las viviendas colindantes de forma inmediata.

Labores de extinción y seguridad

El alcalde Jordán Felipe confirmó que todavía desconocen las causas exactas que originaron este incendio doméstico. Sin embargo, el regidor destacó la importancia de que no existan víctimas ni heridos que lamentar. Felipe agradeció públicamente el trabajo realizado por los bomberos y los voluntarios desplazados hasta el barrio.

Los operarios de extinción mantendrán las labores de refresco durante toda la noche para evitar cualquier posible reactivación. La estructura de madera de la casa solariega complica estas tareas debido a la alta combustibilidad del material. Los equipos técnicos vigilarán los puntos calientes del edificio hasta que el riesgo desaparezca por completo.

A pesar de la aparatosidad del fuego, los daños materiales centran ahora la preocupación de las autoridades locales. La «casona de la abuela» representa un elemento patrimonial muy conocido por todos los residentes de la zona. Los servicios municipales evaluarán el estado real de la estructura una vez finalicen los trabajos de seguridad.