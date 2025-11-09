El Ingenio vence al Sermarther Ciudad de Tacoronte en un derbi canario

El Ingenio remontó para imponerse 29-27 al Sermarther Ciudad de Tacoronte, en un partido muy disputado hasta el último minuto
En la octava jornada de la Primera División Nacional de balonmano, grupo A, donde compiten los equipos canarios de categoría masculina, el Ingenio logró una ajustada victoria (29-27) sobre el Sermarther Ciudad de Tacoronte en un derbi muy disputado que reafirma su segunda posición en la tabla. El conjunto grancanario terminó superando al cuadro tinerfeño (29-27), en un partido con dos equipos que se conocían muy bien.
En la primera parte el Ciudad de Tacoronte llegó a tratar de tú a tú al Ingenio, segundo en la tabla, en el minuto 20 (6-8), en el minuto 25 (7-11) y al descanso, minuto 30 (10-13).
En la segunda parte el Ingenio le dio la vuelta al marcador. Se mostró más atinado en sus lanzamientos, en el minuto 45 (20-18) y en el minuto 55 (26-24).
A falta de dos minutos para el final el Ciudad de Tacoronte sacó fuerzas para hacerle frente al Ingenio, que ganaba de dos goles (28-26).
Los últimos instantes se vivieron con muchos nervios, donde al final los grancanarios terminaron por ganarle la partida a los tinerfeños (29-27).