El Ingenio remontó para imponerse 29-27 al Sermarther Ciudad de Tacoronte, en un partido muy disputado hasta el último minuto

El Ingenio vence al Sermarther Ciudad de Tacoronte en un derbi canario / Balonmano Ingenio

En la octava jornada de la Primera División Nacional de balonmano, grupo A, donde compiten los equipos canarios de categoría masculina, el Ingenio logró una ajustada victoria (29-27) sobre el Sermarther Ciudad de Tacoronte en un derbi muy disputado que reafirma su segunda posición en la tabla. El conjunto grancanario terminó superando al cuadro tinerfeño (29-27), en un partido con dos equipos que se conocían muy bien.

En la primera parte el Ciudad de Tacoronte llegó a tratar de tú a tú al Ingenio, segundo en la tabla, en el minuto 20 (6-8), en el minuto 25 (7-11) y al descanso, minuto 30 (10-13).

En la segunda parte el Ingenio le dio la vuelta al marcador. Se mostró más atinado en sus lanzamientos, en el minuto 45 (20-18) y en el minuto 55 (26-24).

A falta de dos minutos para el final el Ciudad de Tacoronte sacó fuerzas para hacerle frente al Ingenio, que ganaba de dos goles (28-26).

Los últimos instantes se vivieron con muchos nervios, donde al final los grancanarios terminaron por ganarle la partida a los tinerfeños (29-27).