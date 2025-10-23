Las jornadas incluyen actividades y demostraciones, con la participación de expertos y divulgadores en ambas modalidades

Intercambio deportivo entre Pelotamano y Laxoa en Fuerteventura / Cabildo de Fuerteventura

El Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Deportes, celebrará este fin de semana unas jornadas de intercambio entre el juego del Pelotamano de Fuerteventura y Lanzarote, y el Laxoa del País Vasco. Esta iniciativa está dentro del programa ‘No Olvides Lo Nuestro’, de difusión de los juegos y deportes tradicionales canarios.

Programación de la jornada

Las actividades empezarán el sábado 25 de octubre a las 10:00 horas, en la Gavia de los Hormiga, con una demostración y partida de Pelotamano. Seguido por una exhibición de pelota Laxoa, la modalidad más antigua de la pelota vasca.

El martes 28 de octubre a las 19:30 horas en el salón de actos del área de Deportes del Cabildo de Fuerteventura con una charla-representación sobre el juego Laxoa, a cargo de Tiburcio Arraztoa Urrutia, experto y representante de esta modalidad vasca. Posteriormente, a las 20:15 horas, el investigador y divulgador Juan M. Hernández Auta presentará la modalidad de Pelotamano, una práctica tradicional canaria que combina historia, destreza y trabajo en equipo.

El programa ‘No Olvides Lo Nuestro’ forma parte del compromiso del Cabildo de Fuerteventura con la preservación y difusión de la cultura popular canaria. Impulsando actividades formativas, divulgativas y participativas que acerca las tradiciones a la ciudadanía y fomentan su continuidad entre las nuevas generaciones.