ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Casi un millar de internos de la prisión Las Palmas II se quedarán sin médicos

RTVC
RTVC

El sindicato CSIF advierte que la enfermería del Centro Penitenciario Las Palmas II no tendrá médicos si no se cubren las vacantes actuales

El sindicato CSIF ha alertado que 950 internos del Centro Penitenciario Las Palmas II están a punto de quedarse sin atención médica. Según denuncia la organización sindical, de las tres plazas médicas existentes, una está de baja, otra se marchará en las próximas semanas por vacaciones previas a su jubilación y la tercera también se encuentra próxima a retirarse.

Informa RTVC.

Según denuncia la organización sindical, ahora sólo hay 3 médicos en plantilla en Las Palmas II, dos de los cuales 2 se jubilan en diciembre, lo que obligará a trasladar a los internos a los hospitales de Cran Canaria.

Casi un millar de internos de la prisión de Juan Grande se quedarán sin atención médica. Imagen de archivo del Centro Penitenciario Las Palmas II. RTVC
Casi un millar de internos de la prisión de Juan Grande se quedarán sin médicos. Imagen de archivo del Centro Penitenciario Las Palmas II. RTVC

Por ello, exigen al Ministerio que cubra las vacantes para garantizar la atención de los reclusos y mejore las condiciones de los trabajadores que, dicen, llevan años en deterioro.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

El Gobierno canario ampliará el plazo para realizar aportaciones al decreto de convivencia escolar

Nieves Lady Barreto pide el cumplimiento de los plazos en las ayudas prometidas para La Palma

Despedida de la Virgen de Candelaria de Santa Cruz de Tenerife | minuto a minuto

Cambio de hora para el invierno

Este 24 de octubre se conmemora el Día Internacional contra el Cambio Climático

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025