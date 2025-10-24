El sindicato CSIF advierte que la enfermería del Centro Penitenciario Las Palmas II no tendrá médicos si no se cubren las vacantes actuales

El sindicato CSIF ha alertado que 950 internos del Centro Penitenciario Las Palmas II están a punto de quedarse sin atención médica. Según denuncia la organización sindical, de las tres plazas médicas existentes, una está de baja, otra se marchará en las próximas semanas por vacaciones previas a su jubilación y la tercera también se encuentra próxima a retirarse.

Informa RTVC.

Según denuncia la organización sindical, ahora sólo hay 3 médicos en plantilla en Las Palmas II, dos de los cuales 2 se jubilan en diciembre, lo que obligará a trasladar a los internos a los hospitales de Cran Canaria.

Casi un millar de internos de la prisión de Juan Grande se quedarán sin médicos. Imagen de archivo del Centro Penitenciario Las Palmas II. RTVC

Por ello, exigen al Ministerio que cubra las vacantes para garantizar la atención de los reclusos y mejore las condiciones de los trabajadores que, dicen, llevan años en deterioro.