La Guardia Civil descubre un taller clandestino que fabricaba imitaciones con riesgo para los menores

Agentes de la Guardia Civil inspeccionaron un local comercial de Arona en fechas previas a la Navidad para verificar el cumplimiento de la normativa de seguridad. La actuación buscó proteger a los consumidores ante productos que pudieran resultar peligrosos.

Intervenidos más de 44.000 juguetes falsificados en un bazar de Arona | Guardia Civil

Durante la inspección, los agentes intervinieron 44.212 juguetes falsificados con un valor superior a tres millones de euros, según un perito judicial especializado en propiedad industrial. El material intervenido supera ampliamente lo detectado en otras actuaciones similares dentro del municipio.

La investigación comenzó tras identificar juguetes con etiquetados irregulares y sin certificaciones obligatorias. Los agentes apreciaron signos evidentes de falsificación en varios productos exhibidos para su venta.

Intervenidos más de 44.000 juguetes falsificados en un bazar de Arona | Guardia Civil

Un taller clandestino oculto en el sótano

Los investigadores descubrieron un taller clandestino en el sótano del local, donde los responsables ensamblaban los juguetes para simular autenticidad. El espacio incluía moldes, adhesivos, embalajes y materiales utilizados en la fabricación de las falsificaciones.

La Guardia Civil advierte de que estas prácticas ponen en riesgo la seguridad de los menores, ya que los productos no cumplen los requisitos básicos establecidos por la normativa europea.

Intervenidos más de 44.000 juguetes falsificados en un bazar de Arona | Guardia Civil

Investigación abierta

La investigación permanece abierta para determinar el alcance de la distribución y el origen de los materiales empleados en la falsificación. Los agentes prevén nuevas actuaciones para aclarar posibles ramificaciones de la actividad ilícita.

La Guardia Civil recomienda verificar siempre el marcado CE, la identificación del fabricante o importador, la marca del producto y el número de lote o serie. También recuerda la importancia de revisar la edad recomendada y las condiciones de uso, así como la necesidad de supervisión adulta cuando corresponde.