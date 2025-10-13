El alijo se encontró en un contenedor con origen en Brasil

Agentes de la Guardia Civil y del Servicio de Vigilancia Aduanera intervinieron este lunes en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria una partida de once kilos de cocaína que llegó oculta en un contenedor de carne congelada procedente de Brasil.

Según informó la Comandancia de Las Palmas, el hallazgo se produjo durante la revisión de seis contenedores procedentes de diversos países, con diferentes cargamentos y características.

Contenedores que suscitaron sospecha

Durante estos controles por parte de los agentes, la atención de los investigadores se centró en uno de los contenedores inspeccionados, el cual transportaba carne congelada y tenía origen en Brasil. Estos contenedores frigoríficos suelen vincularse con intentos de ocultación de estupefacientes.

A ello se sumaron los movimientos posteriores detectados, así como antecedentes relacionados con la empresa destinataria de la carga, hechos que motivaron a los agentes a practicar una segunda inspección del contenedor.

Intervienen 11 kilos de cocaína en un contenedor en el Puerto de La Luz / Imagen cedida por la Guradia Civil

En el transcurso de esta nueva revisión, los agentes identificaron irregularidades en las tapas que cubrían los conductos del módulo del motor de refrigeración del contenedor. Tras proceder a su apertura, se hallaron once paquetes, cada uno con un peso aproximado de un kilogramo.

Las pruebas de drogatest realizadas al contenido demostraron un resultado positivo en cocaína. Finalmente, la sustancia se incautó antes de que los destinatarios pudieran extraerla del contenedor, impidiendo así su comercialización.