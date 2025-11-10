Entre los artículos habían bolsos, carteras y mochilas de marcas de reconocido valor

La Policía Local de Arrecife, en Lanzarote, intervino este lunes más de 500 artículos de ropa y complementos falsificados en un control preventivo realizado a un vehículo, según informó el Ayuntamiento de la capital lanzaroteña en un comunicado.

Intervienen más de 500 artículos falsificados en Arrecife / Archivo RTVC

Tras la inspección, los agentes determinaron que la mercancía que portaban, entre ellas bolsos, carteras y mochilas de marcas de reconocido valor, presentaba indicios de falsedad, por lo que se procedió a la incautación de estos artículos.

Venta en los mercadillos de la isla

Según indica el comunicado, la Policía Local de Arrecife mantiene desde hace tiempo despliegues ante la venta de falsificaciones «y para proteger al comercio legítimo, amparando tanto a los consumidores como a las empresas frente a la falsificación y el fraude».

La mercancía incautada estaba destinada a su venta en los principales mercadillos de Lanzarote. Tras la instrucción de las oportunas diligencias, la mercancía requisada se puso a disposición judicial, notificándose también los hechos a las marcas perjudicadas para su personación en la causa.

Entre los artículos intervenidos también se encontraban numerosas placas con los logotipos de las marcas con las que se ensamblaban los artículos de marroquinería para darles apariencia de producto original.