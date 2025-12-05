La red de distribución presentaba un deterioro notable, lo que había incrementado las pérdidas de agua

El Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura (CAAF) ejecuta las obras de renovación de la red de distribución de agua potable en la calle Pelayo. En Puerto del Rosario. Todo ello, para evitar fugas y averías a través de unos trabajos a los que se destinan 33.669,73 euros.

Calidad del suministro

La actuación comprende la sustitución de 370 metros de tubería. En concreto, con el objetivo de mejorar la continuidad y la calidad del suministro a los abonados, reduciendo fugas y averías en una infraestructura que se encontraba obsoleta. Según ha informado este viernes el Consorcio de Aguas en un comunicado.

La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, el alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, y el consejero delegado del CAAF, Adargoma Hernández, han visitado la obra para conocer el desarrollo de los trabajos y el impacto que tendrá en el vecindario.

Presidenta del Cabildo Insular

Durante la visita, la presidenta insular ha explicado que “la renovación de esta red en la calle Pelayo es una actuación necesaria y urgente para garantizar un suministro estable y de calidad”.

El alcalde de Puerto del Rosario ha señalado que “estas obras mejoran un servicio esencial y responden a una demanda vecinal clara”.

Red de distribución

El consejero delegado del CAAF, Adargoma Hernández, ha apuntado que “con esta obra aseguramos mayor fiabilidad en el servicio y reducimos interrupciones». A lo que añadió que «cumpliendo con nuestra responsabilidad de mantener las redes en condiciones óptimas”.

La red de distribución de la calle Pelayo presentaba un deterioro notable. Por tanto, había incrementado las pérdidas de agua y las interrupciones del suministro.

La intervención busca modernizar la infraestructura y reforzar la eficiencia del sistema de abastecimiento en un punto clave del municipio, han indicado desde el Consorcio.

El CAAF recuerda que la renovación y mantenimiento de las redes hidráulicas es una línea de trabajo permanente para asegurar el abastecimiento de agua potable en todos los municipios de Fuerteventura.