Puerto del Rosario, el municipio más seguro de Fuerteventura

El descenso se atribuye al refuerzo de medios y a la estrecha coordinación entre la Policía Nacional, la Policía Local y el Ayuntamiento

Según los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior, se prueba que Puerto del Rosario continúa reduciendo sus índices de criminalidad. De esta forma, se sitúa como el municipio más seguro de Fuerteventura. A su vez, el resto de municipios han experimentado incrementos notables.

Coche de la Policía Local en Puerto del Rosario. Imagen: Ayuntamiento de Puerto del Rosario.

En el caso de la capital, las infracciones penales descendieron un 5,7% en el primer semestre de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior.

La mejora se refleja de manera especial en delitos como las lesiones y riñas tumultuarias (-28,6%), los robos con fuerza en domicilios (-7,7%), o los hurtos (-1,7%), en contraste con el incremento generalizado de la delincuencia en otros municipios de la isla, que en algunos casos supera el 30%.

Se han incrementado medios materiales y reforzado la presencia de efectivos en la calle

David de Vera, alcalde, manifestó que “estos datos son fruto del trabajo constante y coordinado que venimos realizando junto a la Policía Nacional y la Policía Local. Hemos incrementado medios materiales, con nuevos vehículos y motocicletas, y reforzado la presencia de efectivos en la calle, lo que nos permite ofrecer mayor seguridad a la ciudadanía”.

Además, De Vera destacó la importancia de que la capital, donde se concentra la mayor densidad de población de Fuerteventura, muestre una tendencia positiva frente al contexto insular. “Mientras en la isla la criminalidad crece casi un 20%, en Puerto del Rosario seguimos bajando. Esto nos anima a continuar apostando por la colaboración institucional, porque la seguridad es una de las bases del bienestar en nuestro municipio”.

Con esta línea de trabajo, el Ayuntamiento seguirá centrando sus esfuerzos en que Puerto del Rosario sea cada día un lugar más seguro y habitable.