El presunto autor vulneró las claves de seguridad de una carpeta protegida para transferir fotos y vídeos sensibles de la víctima a su propio teléfono móvil en la localidad de Ingenio

La Guardia Civil de Agüimes ha investigado recientemente a una persona por un delito contra la intimidad, concretamente en su modalidad de descubrimiento y revelación de secretos. El caso se centra en el acceso ilícito a material audiovisual de carácter sensible que pertenecía a una mujer. Los hechos ocurrieron en una vivienda de Ingenio, lugar donde la víctima depositaba habitualmente un dispositivo electrónico de su propiedad por cuestiones personales.

Imagen de archivo

Según detallan las pesquisas policiales, el investigado aprovechó su relación previa con la denunciante para manipular el terminal. A pesar de que la propietaria custodiaba los archivos en una carpeta protegida con una clave de seguridad, el hombre logró sortear esta barrera técnica. Una vez superado el bloqueo, el individuo transfirió el contenido íntimo a su teléfono personal, vulnerando la privacidad de la mujer y su pareja.

El hallazgo accidental de las imágenes

La alerta sobre este comportamiento delictivo saltó cuando un allegado de la víctima descubrió de forma accidental las imágenes y vídeos en la galería fotográfica del sospechoso. Durante ese visionado fortuito, el testigo no solo identificó archivos de la denunciante y su actual pareja, sino que observó indicios de material similar perteneciente a otras mujeres. Este hallazgo elevó la preocupación de los investigadores ante la posibilidad de que el sujeto mantuviera un patrón de conducta delictiva recurrente.

Tras recibir la denuncia a principios de marzo, la Guardia Civil activó un protocolo de actuación inmediata. Los agentes, especialistas en delitos tecnológicos y contra la libertad de las personas, realizaron un análisis minucioso de la trazabilidad del acceso al dispositivo. Gracias a esta labor técnica, los investigadores identificaron de forma inequívoca al presunto autor en el municipio de Agüimes, donde procedieron finalmente a su localización.

Frenar la difusión en redes sociales

La rápida intervención de la Guardia Civil resultó fundamental para asegurar el material probatorio antes de su posible destrucción. Los agentes priorizaron la incautación de los archivos para evitar que el investigado pudiera difundirlos a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea. La víctima temía esta distribución pública debido al perfil manipulador del hombre y a su presunto hábito de intercambiar contenidos de este tipo con terceras personas.

El equipo de investigación ya ha puesto las diligencias instruidas a disposición del Juzgado de guardia de Telde. El proceso judicial continuará ahora su curso por la presunta comisión del delito de descubrimiento y revelación de secretos. Los expertos recuerdan que este tipo de intrusiones en el ámbito privado suponen una violación traumática de la intimidad que genera graves secuelas psicológicas, como cuadros de ansiedad y un profundo sentimiento de vulnerabilidad en quienes las padecen.