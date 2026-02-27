Irene Villa comparte en ‘Tiempo de Alisios’ de la Radio Canaria su mensaje de superación

El espacio conducido por Elena Falcón reúne voces del periodismo, la música, la literatura y la ciencia en una propuesta plural para sábado y domingo a partir de las 8:00 horas

Elena Falcón, presentadora de ‘Tiempo de Alisios’.

El programa ‘Tiempo de Alisios’ dinamizará un fin de semana más la antena en directo en la Radio Canaria con una propuesta que combinará actualidad, cultura, ciencia y entretenimiento. Sábado y domingo de 08:00 a 11:00 horas, Elena Falcón y todo su equipo ofrecerán secciones, entrevistas e invitados en una edición que tendrá como una de sus protagonistas a Irene Villa, quien pasará por el espacio antes de la conferencia que pronunciará en Gran Canaria, en el Teatro Juan Ramón Jiménez, para profundizar en el mensaje que recoge en su libro ‘Saber que se puede’.

La obra se basa en su experiencia de superación tras el atentado terrorista que le causó la amputación de ambas piernas y de los dedos de una mano. En el programa insistirá en una idea clara: la fuerza, el optimismo y la capacidad de transformar las adversidades en oportunidades como motor de cambio personal y social.

Irene Villa, periodista, psicóloga, escritora y conferenciante, participa en ‘Tiempo de Alisios’.

Análisis, cultura y entretenimiento en directo

Junto a esta entrevista, el espacio abrirá el sábado con la tertulia de corresponsales de ‘La Sorimba’, en la que los periodistas Noemí Hernández y Francisco de Zárate analizarán la actualidad internacional con conexiones a países como Irán, Afganistán o Argentina, aportando contexto y claves para entender la situación global.

En ‘Bueno de Boca’, el equipo compartirá conversación con el escritor y actor Pablo Rivero, conocido por interpretar a Toni Alcántara en la serie ‘Cuéntame cómo pasó’. El autor presentará su novela ‘La Canguro’, cuya protagonista es canaria y que ya alcanza su cuarta edición en pocas semanas.

La música también tendrá un papel destacado. El astrofísico invidente Enrique Pérez explicará cómo suenan la constelación de Orión, la Luna o el Sol, mientras que Rubén Mayor, director de ‘Noveno Auditorio’, llevará el domingo a su sección ‘Magma Mía’ una selección de grandes inicios musicales.

A lo largo del fin de semana, los más pequeños y pequeñas de la casa volverán a la antena para analizar la realidad con su mirada particular, y el doctor en Ciencias Biomédicas David Quinto repasará algunos de los avances más relevantes en el ámbito científico.

El programa también viajará al Madrid de ‘Celia en la revolución’, novela póstuma de Elena Fortún, de la mano de Juan Millares, y cerrará la emisión del domingo a las 10:00 horas con el análisis de ‘Las modas que nadie ha pedido’, junto a espacios como ‘La Pibada’ y ‘Adivina en qué trabaja’, donde el humor volverá a ser protagonista.

Con esta combinación de análisis, literatura, música, ciencia y humor, ‘Tiempo de Alisios’ es una de las citas imprescindibles del fin de semana en la Radio Canaria, apostando por una radio en directo dinámica que acompaña, informa y entretiene.