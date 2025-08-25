La Asociación Unificada de Guardias Civiles reclama al Ministerio del Interior y a la Guardia Civil que adopten medidas ante la vulneración de los protocolos en Lanzarote y Fuerteventura

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) han trasladado al Ministerio del Interior y a la Jefatura de la Guardia Civil en Canarias su preocupación por los graves incumplimientos que se están produciendo en la custodia y traslado de presos desde el Centro Penitenciario de Tahiche, en Lanzarote.

En los escritos tramitados se expone que los guardias civiles de la Sección de Seguridad del Centro Penitenciario de Tahiche, Lanzarote, se están viendo obligados a custodiar a los internos de dicho centro en las sedes judiciales de Puerto del Rosario, Fuerteventura, y de Arrecife, Lanzarote, cuando la competencia territorial en dichos municipios corresponde a la Policía Nacional, por lo que deben ser agentes de ese cuerpo quienes se encarguen de las referidas custodias.

Graves irregularidades en la custodia y traslado de presos en Lanzarote. En la imagen, el centro penitenciario de Tahiche, en Lanzarote.

La asociación no solo denuncia e incumplimiento del protocolos en la custodia de los presos en las sedes judiciales de Arrecife y Puerto del Rosario y el traslado de la cárcel de Tahiche, sino también de los traslados que se producen en barcos sin camarotes-celda con los riesgos que esto supone», ha señalado la AUGC.

El portavoz AUGC en Canarias, Juan Couce, considera que esta normativa está implanta desde 2009, han pasado 16 años, «no entendemos cómo esto se continúa incumpliendo y esto está repercutiendo en los escasos agentes que tiene la prisión de Tahiche.