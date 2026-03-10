El programa, que se emite este miércoles a las 22:30 horas, invita a descubrir historias, paisajes y culturas de distintas islas del mundo

Televisión Canaria vuelve a viajar por el mundo este miércoles a las 22:30 horas con una nueva entrega de ‘Islas Felices’. El programa aterriza esta semana en Sicilia, Italia, el archipiélago de Bocas del Toro, en Panamá, y Gran Canaria, tres destinos muy distintos entre sí, pero unidos por su identidad insular, sus paisajes y su estrecha relación con el mar.

En esta ocasión, el reportero Carlos Hamilton viaja hasta Italia para descubrir los tesoros de Sicilia. Un recorrido que comienza en la bulliciosa Palermo y continúa hasta las impresionantes ruinas griegas del Valle de los Templos. El reportaje también se detiene en uno de los paisajes más sorprendentes de la isla, la Escalera de los Turcos, un espectacular acantilado de marga blanca esculpido por el mar. La ruta se completa con la visita a los pintorescos pueblos de Castelbuono y Cefalú, donde historia, gastronomía y tradición se entrelazan.

Por su parte, Elena Chedas se adentra en el Caribe panameño para explorar el archipiélago de Bocas del Toro, un enclave tropical lleno de vida. Desde el ambiente vibrante de Isla Colón hasta el encanto afroantillano de Old Bank, en Isla Bastimentos, el reportaje muestra la diversidad cultural y natural de la zona. Durante el recorrido, el equipo compartirá experiencias con una comunidad indígena local, se sumergirá en el ambiente festivo caribeño y buscará a las famosas ranitas rojas en Red Frog Beach.

El viaje se completa en Gran Canaria, donde Yasmina Segura nos asoma al acantilado de Faneque, en el municipio de Agaete, considerado uno de los más altos del mundo. Un escenario imponente desde el que contemplar la fuerza y la belleza del océano Atlántico.

Con ‘Islas Felices’, Televisión Canaria apuesta por un entretenimiento que invita a viajar y conocer distintas realidades, a través de paisajes, culturas y personas que comparten una misma esencia insular.