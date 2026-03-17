‘Islas Felices’ viaja del Caribe colombiano a Dinamarca con escala en Canarias

l programa de Televisión Canaria recorre este miércoles a las 22:30 horas Santa Cruz del Islote, Copenhague y Las Palmas de Gran Canaria en una nueva ruta hacia la identidad isleña

Televisión Canaria vuelve a viajar por el mundo este miércoles a las 22:30 horas con una nueva entrega de ‘Islas Felices’. En esta ocasión, el programa despega en Santa Cruz del Islote, en Colombia, y continúa su ruta hasta la capital danesa y Las Palmas de Gran Canaria. Tres destinos muy distintos entre sí, separados por miles de kilómetros, con idiomas, climas y costumbres diferentes, pero unidos por su identidad insular y su estrecha relación con el mar.

La reportera Elena Chedas regresa al Caribe colombiano para conocer Santa Cruz del Islote, famosa por ser la isla más densamente poblada del mundo. Allí recorrerá sus estrechas calles y descubrirá las historias de su resiliente comunidad, que convive a diario con el mar y con el desafío de preservar este pequeño territorio que corre el riesgo de desaparecer.

Desde el Caribe, el programa viaja hasta el norte de Europa con Carlos Hamilton, que recorre Copenhague, en Dinamarca, para descubrir algunos de sus lugares más emblemáticos. La ruta incluye la visita a la icónica Sirenita, un paseo por los canales de la ciudad y una incursión en la singular “ciudad libre” de Christiania. La experiencia continúa con una jornada de patinaje sobre hielo, el calor de una sauna nórdica y una escapada a Odense, ciudad natal del escritor Hans Christian Andersen.

La ruta incluye también una parada en Canarias, donde Yasmina Segara se sube a la popular Sitycleta para recorrer Las Palmas de Gran Canaria, una forma diferente de descubrir la ciudad mientras se impulsa la movilidad sostenible.

A través de las historias y experiencias de quienes habitan estos territorios, ‘Islas Felices’ vuelve a tender puentes entre islas de distintos rincones del mundo, mostrando cómo paisajes, identidad y forma de vida se entrelazan en torno al mar.