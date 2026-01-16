El vocalista de Efecto Pasillo, el Premio Nacional de Danza y la doctora en Biomedicina se asoman a la Radio Canaria en un programa que viajará desde Groenlandia hasta los laboratorios de neurociencia

Un fin de semana más, la Radio Canaria llenará las ondas con su emisión en directo desde bien temprano, desde las 08:00 de la mañana, con Elena Falcón y todo su equipo al frente de ‘Tiempo de Alisios‘.

En esta ocasión, los desayunos o ‘Bueno de Boca’ se compartirán con dos artistas de disciplinas tan diferentes y complementarias a la vez como la música y la danza. El sábado, Iván Torres, la voz de Efecto Pasillo y que muy pronto volverá a convertirse en copresentador del concurso de Televisión Canaria ‘Hit List’, conversará desde el pasillo de la película El Resplandor sobre su carrera y los aspectos más íntimos de su vida, como sus orígenes humildes y las dificultades que tuvo que afrontar conforme la banda fue sumando éxito.

El domingo, el Premio Nacional de la Danza y varias veces Premio Max, el coreógrafo y bailarín Daniel Abreu, desayunará con el equipo. Subido al andamio de una obra en la calle, hablará sobre expresión corporal, cultura y salud mental.

Iván Torres, vocalista de Efecto Pasillo y copresentador de Hit List. El coreógrafo y bailarín Daniel Abreu.

En La Sorimba, tertulia de corresponsales canarios, se estrenará un nuevo colaborador desde Polonia y el programa contactará también con un periodista en Groenlandia, enclave en el punto de mira tras las manifestaciones de Trump.

Los niños y niñas volverán a asomarse a la antena del sábado junto a la bióloga Lara Viajera y el periodista Clemente González; y el programa contará con expertos que explicarán por qué este invierno está pareciendo particularmente frío en Canarias o si tienen sentido afirmaciones como “antes llovía más”.

Además, el programa comprobará transporte y movilidad, escalará montañas y surcará mares. Asimismo, David Quinto, divulgador científico, se acompañará en su sección sobre Ciencia de Adriana Castro Zavala, neurocientífica y doctora en Biomedicina quien, entre otras cosas, hablará de la experimentación en laboratorios con animales. La científica trabaja con roedores a los que se suministra cocaína para la investigación sobre adicciones.

David Quinto junto a la neurocientífica Adriana Castro Zavala.

‘Tiempo de Alisios’ volverá a contar con el profesor de Conservatorio Rubén Mayor, presentador de Noveno Auditorio, en su sección Magma Mía; la periodista Noelia Gil en La Pibada, una nueva edición de Adivina en qué trabaja con la participación de la audiencia y los cómicos y cómicas que cierran cada fin de semana el programa.