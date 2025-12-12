Jaka Lakovic pide que la confianza del equipo esté en el proceso

El técnico, Jaka Lakovic, habla en rueda de prensa para analizar el partido de este sábado ante un exigente Baskonia

Jaka Lakovic en rueda de prensa / Dreamland Gran Canaria

El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, ha recordado este viernes que la confianza de su equipo debe estar en el proceso y que “no se basa” en los resultados, que sitúan al cuadro claretiano con tres victorias y seis derrotas y unas remotas opciones para acceder a la Copa del Rey.

Aunque la confianza “crece con victorias”, el preparador esloveno ha focalizado en “correr la milla en la que estamos y no mirar al final de la maratón” y ha centrado su atención en “corregir las pequeñas cosas para competir bien” y acercar al Gran Canaria a los objetivos de Copa y los play-off de Liga Endesa.

Máxima exigencia hasta el final

En la rueda de prensa previa a recibir al Baskonia ha admitido que son “conscientes” de que cada partido es vital hasta el final de la primera vuelta, más todavía en una liga “muy pareja” donde cada victoria o derrota “es un salto arriba o abajo en la clasificación”, ha asegurado sobre las opciones para la Copa del Rey.

“Das el cien por cien para ganar y aun así te quedas corto. Mañana no será nada diferente, toca focalizar el partido que tenemos por delante, lo que tenemos que hacer para competir bien. Vamos a dar más que eso”, ha apelado Lakovic.

Lakovic analiza las claves del Baskonia

Sobre el Baskonia, el entrenador claretiano ha advertido de que deben esperar “la mejor versión” de los vitorianos, de quienes ha destacado su aumento de rendimiento en los últimos partidos y su capacidad para ser un rival que quiere jugar “muy rápido”, con un ritmo alto de partido y moviéndose en anotaciones altas.

Jaka Lakovic ha puesto el foco sobre los peligros de la anotación exterior que le ofrecen Timothé Luwawu-Cabarrot, Markus Howard o un Trent Forrest que regresa tras lesión, además de su capacidad física y atlética en la zona con Khalifa Diop, Mamadi Diakité o Rodions Kurucs en la posición de ala-pivot.

“Tienen mucho potencial atlético y un estilo de juego rápido y dinámico. Estamos preparados para recibir una mejor versión del Baskonia y nosotros estar acordes a su nivel. Debemos jugar un partido muy físico, proteger los primeros segundos de las posesiones defensivas y la línea de tres antes sus mejores anotadores. Queremos mejorar la eficiencia ofensiva y mantener nuestra dureza defensiva, tanto en transición como en estático”, ha desgranado.

Trabajo y ánimo intactos

El preparador balcánico ha admitido que tras tres derrotas consecutivas en Liga Endesa y una semana larga no poseen las mejores sensaciones, pero sí ha asegurado que los jugadores están con muchos ánimos y tienen “plena confianza y cien por cien de decisión” en el trabajo de estos últimos días para revertir la mala dinámica.

Cuestionado por el apoyo público que le brindó el presidente del Dreamland Gran Canaria, Sitapha Savané, ha destacado que se siente “bien” anímicamente y que ha recibido este respaldo durante sus cuatros años en el club, tanto de la afición como de todos los estamentos del club grancanario: “Trato de aislarme y focalizarme en mis tareas de entrenador”.