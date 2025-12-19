Jaka Lakovic: «Los jugadores son conscientes de la importancia del partido»

Jaka Lakovic analiza, en la rueda de prensa previa, el partido ante un Coviran Granada que «compite muy bien y que quiere jugar en un ritmo alto»

Jaka Lakovic en rueda de prensa / Dreamland Gran Canaria

El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, ha manifestado en la rueda de prensa previa al partido de este sábado ante el Coviran Granada que cree que la situación del aplazamiento del duelo ante Baskonia «era muy simple». También ha lamentado que por la alerta declarada por la borrasca Emilia «el baloncesto quede en segundo lugar». Además, ha estimado que el 13 de enero es una buena fecha sin la necesidad de «mover o involucrar en la mezcla a más rivales».

Respetar el calendario, pese a los cambios

Ante la idea de Baskonia de jugar el 27 de enero, en lugar del día 13, lo que implicará mover el partido de Liga de Campeones de los grancanarios ante La Laguna Tenerife, el esloveno ha asegurado que la del derbi será una fecha que la competición «respetará y se hará». «Las cosas que pueden suceder están fuera de mi control, pero espero que todos los involucrados tengan el mismo respeto a la hora de decidir el calendario«, ha manifestado.

En esta comparecencia, ha insistido en que las alertas meteorológicas están para «la seguridad de todos» y son medidas que tocan «respetar y ya». Si bien ha lamentado que la borrasca «haya sacado un poco de ritmo al equipo», al no haber podido jugar ante Baskonia ni entrenar porque el Gran Canaria Arena estaba cerrado.

Conscientes de la importancia del partido ante Granada

Pese a todos los inconvenientes, el preparador claretiano ha resaltado que el equipo llega bien tras la victoria europea ante el Benfica. También ha asegurado que la plantilla es «consciente» de la importancia del partido ante los de Ramón Díaz «por la situación clasificatoria en la que está».

«La motivación y el sentido de urgencia no debería faltar. Contra Granada no debemos pensar en su puesto de la clasificación, sino en su juego y en qué tenemos que hacer para ganar este partido. En los últimos partidos han perdido, pero siempre han competido, por lo que afrontamos el partido con seriedad y sin jugar contra la tabla, sino contra un Granada muy competitivo», ha comentado.

Acerca del rival, ha explicado que los granadinos querrán imponer un ritmo alto de juego, por lo que el balance defensivo amarillo «será importantísimo», más allá de también proteger el aro y el rebote «para tener oportunidades de correr». Ante un Covirán Granada que llega con las principales amenazas de Matt Thomas, segundo mejor triplista de Liga Endesa, y Luka Bozic, tercero en valoración de la competición. Además, el balcánico ha resaltado la influencia del base Lluís Costa desde su llegada al equipo, puesto que ha insuflado una «importante reacción» y es capaz de generar muchos peligros en el juego de bloqueos directos.

Lakovic elogia a Angola y Kuath

Preguntado por el colombiano Braian Angola y por Kur Kuath, Lakovic ha ensalzado sus encuentros ante Benfica. También ha recordado que son dos jugadores «muy importantes» en sus esquemas.

Angola es clave en crear juego, anotar y generar peligro tras bloqueo directo, además de ser «un gran pasador», ha referido.

Sobre el pívot sursudanés ha destacado que le ve «más suelto» sobre la pista y ha asegurado que espera que su nivel siga creciendo tras un buen partido ante los lusos en Liga de Campeones, donde demostró que si el Gran Canaria «tiene opciones de correr, Kuath resalta más».

Sobre Lucas Maniema

Tras la inclusión ante el Benfica del joven Lucas Maniema, Jaka Lakovic ha afirmado que está haciendo «un trabajo extraordinario» durante la semana y en los partidos en los que tiene la oportunidad de saltar a la cancha. Ha destacado que le gusta mucho que los jóvenes construyan su puesto desde la defensa y con el cumplimiento posterior en ataque.

«Todo lo que viene en ataque es un bonus, deben llegar sin miedo y ser atrevidos en situaciones ofensivas. Maniema tiene calidad y debe seguir porque está en muy buena línea para tener un rol más grande en las dos competiciones», ha sentenciado Lakovic.